Bottas is gelukkiger zonder ‘dominante’ Hamilton als teammaat

Bottas was bij Mercedes altijd de ondergeschikte coureur, maar nu zijn eindelijk de rollen omgedraaid.

Maar liefst vijf seizoenen lang reed Valtteri Bottas in de snelste auto van het veld. Iets waar de meeste Formule 1-coureurs alleen maar van kunnen dromen. Toch heeft Bottas in deze periode maar tien races gewonnen, terwijl Lewis er vijftig op zijn naam schreef. Bottas moest doen waar hij voor aangenomen was: tweede viool spelen.

Nu zijn er heel wat slechtere baantjes dan tweede viool zijn bij het meest succesvolle Formule 1-team, maar op een gegeven moment kun je dat toch een beetje zat raken. Bottas is niet uit eigen beweging vertrokken bij Das Haus, maar nu hij eenmaal bij Alfa Romeo zit, is dat stiekem toch een verademing.

Bij Alfa Romeo heeft hij een rookie als teammaat en zijn de rollen opeens omgedraaid. En dat vindt Bottas helemaal geweldig. “Als ik ergens om vraag dan gebeurt het, en iedereen luistert,” zo laat hij weten in een interview met The Race. Hij vertelt dat hij zich nu meer voelt dan alleen een rijder. Hij voelt zich ook een belangrijk lid van het team.

Bottas geeft aan dat Lewis Hamilton een behoorlijk “dominant persoon” was in het team. “Het was duidelijk dat ik daar niet de rol kon hebben die in hier nu heb,” aldus de Fin. Nu was dat ook logisch, want Hamilton is toch echt van een ander niveau dan Bottas. Wat overigens niet wegneemt dat Bottas een geweldige vent is. Laat dat duidelijk zijn.

Valterri koestert overigens geen wrokgevoelens richting Hamilton. Integendeel, hij liet onlangs nog weten dat ze nog steeds vrienden zijn. Bottas heeft dus op geen enkele manier een vervelend gevoel bij zijn overstap van Mercedes naar Alfa Romeo. Dat Alfa een flinke stap voorwaarts heeft gemaakt en Mercedes juist niet, helpt natuurlijk ook mee.

Bron: The Race