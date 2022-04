Tesla hoeft maar $15 miljoen te betalen in racisme-zaak

$15 miljoen is een schijntje, want er was eerst sprake van $137 miljoen.

Tesla is een bijzonder vooruitstrevend merk, maar dat betekent niet dat de werknemers er ook allemaal vooruitstrevend gedachtegoed op na houden. Er zijn namelijk wat klachten van racisme op de werkvloer.

Een zwarte Tesla-werknemer had om in deze reden eind vorig jaar een rechtszaak aangespannen tegen de autofabrikant. De man in kwestie was liftbediende en zou regelmatig met het n-woord zijn aangesproken. Ook werd hij geconfronteerd met racistische tekeningen en hakenkruizen.

De VS is een land waar racisme nog steeds een heikel punt blijft, maar het is óók het land van de enorm hoge schadeclaims. Dat laatste is dan wel weer gunstig voor Diaz. De emotionele schadevergoeding werd vorig jaar vastgesteld op 6,9 miljoen dollar. Dit is voor Tesla natuurlijk wisselgeld, maar daar kwam ook nog eens een boetebedrag van 130 miljoen (!) dollar bovenop.

Dat is een tamelijk absurd bedrag en daar is de rechtbank nu ook op teruggekomen. De districtsrechtbank heeft bepaald dat Tesla maar 15 miljoen dollar moet betalen. Dat is omgerekend 13,9 miljoen euro.

10% van dit bedrag zal naar Diaz gaan. In plaats van 6,9 miljoen krijgt hij dus maar 1,5 miljoen. Laten we wel wezen: dat is alsnog veel meer dan hij ooit als liftbediende bij elkaar zal sparen.

De overige 13,5 miljoen dollar geldt dus als straf voor Tesla. Omdat het bedrijf te weinig gedaan zou hebben tegen het racistische gedrag op de werkvloer, moet Tesla nu de consequenties hiervan dragen. Alhoewel het de vraag is of Elon Musk wakker ligt van 15 miljoen.