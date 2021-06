Hamilton en Bottas ruilen dit weekend van chassis - Autoblog.nl

Dus Bottas krijgt het chassis van Hamilton en Hamilton dat van Bottas. Zou de Fin dan eindelijk wél snel zijn?

De afgelopen weken waren niet de meest gelukkige uit de carrière van Valtteri Bottas. In zes races wist hij drie keer niet te finishen en de keren dat hij wel aan de eindstreep kwam, haalde hij slechts 47 punten. Daarmee staat hij op de zesde plaats, op 58 punten achte klassementsleider Max Verstappen.

Natuurlijk was er sprake van pure pech -denk aan Monaco, de langste pitstop ooit dankzij een kapotte wielmoer- , maar er waren ook races bij waarin Bottas gewoon reed als een natte krant. Zoals de laatste race in Bakoe. Daar werd hij 12e en haalde hij geen enkel punt. Zonde, want dankzij de fout van Hamilton bij de herstart haalde het complete team van Mercedes voor het eerst sinds bijna 3 jaar nul (0) punten.

Het lag aan het chassis, aldus Bottas

Dat was de meest voor de hand liggende oorzaak, aldus Bottas. Er móest wel iets fout zijn, anders kon hij het rampzalige tempo niet verklaren. Hij kreeg geen temperatuur in de banden en de grip was derhalve afwezig. Maar dat excuus kan hij komend weekend in Frankrijk niet meer gebruiken, want dan krijgt hij het chassis van zijn teamgenoot Lewis Hamilton.

Geplande ruil

Volgens Bottas heeft de wissel niks te maken met zijn magere prestaties. Hij en Hamilton zouden dit weekend sowieso al ruilen. Dat gebeurt vaker bij formule 1-teams. Het chassis van Hamilton is zes races oud, dat van Bottas is iets nieuwer. Hij kreeg een nieuw chassis na zijn crash op Imola.

Hoe blij Hamilton is dat hij een chassis krijgt waar volgens zijn teamgenoot iets mis mee is, kunnen we niet zeggen. Maar Hamilton kennende weet hij dit chassis -na een trage vrijdag en zaterdagochtend- tijdens de kwalificatie en de race toch gewoon weer (vrijwel) helemaal vooraan te parkeren. Dat doet hij altijd namelijk.

We gaan het komend weekend meemaken!