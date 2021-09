Uitslag Formule 1: Grand Prix van Rusland 2021

Na een spannende kwalificatie in het natte gisteren, is het vandaag tijd voor de race. Waar eindigt de achteraan startende Max Verstappen, in de Grand Prix van Rusland?

De Grand Prix van Rusland is nou niet bepaald de eerste race die in je opkomt als iemand je vraagt ‘wat is de gaafste F1 race van het jaar?’. Doch dit jaar zijn bijna alle races leuk. Na de kwalificatie van gisteren, heeft het er alle schijn van dat ook de Russische Grand Prix daarop geen uitzondering wordt. Op het Sochi Autodrom was het namelijk vochtig. Uiteindelijk pakte Lando Norris de eerste pole uit zijn carrière, terwijl Sainz en Russell opgingen voor P2 respectievelijk P3.

Van de twee kampioenskandidaten deed Lewis Hamilton het ‘het beste’. Dat heeft echter alles te maken met het feit dat Verstappen zich niet eens probeerde te kwalificeren, daar hij na een motorwissel sowieso achteraan zou starten. Lewis had natuurlijk maximaal moeten profiteren, maar hij start slechts vanaf P4. De zevenvoudig kampioen maakte meerdere foutjes. Of dat nou aan de druk van Verstappen lag of niet, daar verschillen de meningen over.

Voor de race werd duidelijk dat Hamiltons teamgenoot Bottas zich na een matige kwalificatie ook achterop de grid meldt. De Fin laat eveneens een nieuwe motor steken. Hij rijdt daardoor in het begin van de race waarschijnlijk pal voor de neus bij Max. Teamstrategie bij Mercedes?

Start

De start is vaak een van de spannendere momenten bij de race in Rusland. De dragstrip richting de eerste knik is notoir lang. Helemaal vooraan starten is vaak niet het gunstigste in dat opzicht. En ook dit keer is polesitter Norris het bokje. Sainz hengelt hem binnen en vreet hem op. Russell blijft op P3, maar Hamilton rookt een zware pijp. In plaats van dat hij in de vooruit gaat, zakt de Brit juist door het ijs. Stroll komt langszij en even later in de ronde prikt ook Ricciardo zijn McLaren voorbij aan de Mercedes.

Hamilton heeft dan al mazzel dat Alonso de eerste bocht mist en achter hem en Perez weer moet aansluiten. Perez is de eerste coureur in het lijstje die op de harde banden gestart is, dus die zit op zich goed ten opzichte van HAM. Dit zijn wel interessante ontwikkelingen dus zo vroeg in de race.

Bottas en Verstappen hebben de slome duikelaars al ingehaald als Verstappen in ronde 6 voorbij gaat aan Bottas. De wingman van Hamilton ziet dus geen kans om de Nederlander heel lang op te houden. Is dat dan ook meteen een indicatie voor het feit dat de Red Bull sneller is dan de Mercedes vandaag? Een slecht teken is het in ieder geval niet voor MV33, die even later voorbij geloodst wordt door Gasly.

Op het moment dat Max aansluit bij Charles Leclerc en bijna een tikkie krijgt van de Monegask, krijgt Sainz het steeds moeilijker met Norris. De Ferrari’s gaan weer eens relatief snel door de banden heen, zo lijkt het. In ronde 13 lukt het Norris voorbij te gaan aan Sainz en trekt hij meteen een gaatje. De eerste coureurs belsuiten nu al naar binnen te gaan voor hun eerste stops. Stroll en Russell trappen het bal af. Hamilton schuift daarmee op naar P4.

Mid Race

Maar Verstappen komt met rasse schreden dichterbij. In ronde 16 heeft hij nog maar acht seconden achterstand op Perez, die vlak achter Hamilton rijdt. Hamilton bijt zich nog altijd stuk op Ricciardo. Over de boordradio roept LH44 dat het team zich klaar moet maken voor een undercut. Maar misschien is het spel. Ricciardo knippert namelijk eerst en komt binnen in ronde 23. Daar de stop niet lekker loopt bij McLaren, is Lewis de honingdas nu normaal gesproken kwijt.

Een aantal ronden later komen ook Verstappen en Hamilton binnen voor hun stops. Het verschil als beiden weer buiten zijn is in ronde 30 nog slechts een dikke zes seconden. Het probleem is alleen vanuit het oogpunt van Max: in die zes seconden zitten vier auto’s. Gelukkig kan hij snel voorbij aan Stroll.

Perez lijkt ondertussen eindelijk door Red Bull op een ‘Perez-strategie’ gezet te zijn. De Mexicaan fluistert zijn banden richting het front van het veld en is in ronde 34 zeven seconden los van nummer twee Alonso. Achter de wenkbrauw gaat Norris voorbij aan Leclerc, met daarachter dan Hamilton op P5. Het wordt misschien wel een spanningsboog die opbouwt tot de dying seconds. Maar niet voor Mick Schumacher, want die valt uit met technische problemen.

In ronde 37 duiken Perez en Alonso naar binnen voor hun lang uitgestelde pitstops. Norris gaat daarmee terug aan de leiding van de race. Hamilton is echter stiekem naar de staart van de McLaren gekropen en ligt nu tweede op een dikke twee seconden. Dan kijken we natuurlijk meteen ook even waar Verstappen rijdt. Maar dat valt tegen. MV33 wordt namelijk precies op dit moment voorbij gereden door Fernando Alonso en zijn tempo is niet heel florissant. Stokt hier dan de indrukwekkende opmars van onze held? En over opmarsen gesproken: hoe zit het eigenlijk met de opmars van geweldige vent Bottas? Wel, die valt tegen. Terwijl Verstappen zevende rijdt, moet Bottas het doen met P14.

Finish

En dan…Tuurlijk…heerlijk. Het begint aan het einde van de race nog een beetje te regenen. Met nog zeven ronden te gaan komen de druppels op de lens. Zet het door, of kan iedereen verder op slicks? In ronde 47 gaat Norris wijdt. Hamilton ruikt zijn kans, maar kan net niet kapitaliseren. Het is duidelijk dat de baan her en der spekglad is. Verschillende coureurs komen nu ook binnen voor inters, waaronder Verstappen.

Met nog drie rondjes te gaan vraagt McLaren aan leider Norris of hij wil stoppen voor inters. Het is een duivels dilemma. Als hij het doet, rijdt Hamilton waarschijnlijk door. Maar Norris blijft bij zijn slicks, terwijl Hamilton juist wel stopt. Is dat de juiste beslissing, of komt het Norris duur te staan?

Het laatste is het geval. Het is hartverscheurend, maar de regen komt steeds harder uit de lucht en Norris schiet met ruim twee ronden te gaan van de baan. De Brit moet dan alsnog stoppen en valt daarmee terug naar P7. Mercedes profiteert maximaal, want niet alleen gaat Hamilton hiermee nu naar de leiding, maar Bottas komt ook nog door naar P5. Het enige wat Mercedes minder zal vinden is dat Verstappen nog naar P2 kan komen op zijn inters in de slotfase. Prima damage limitation dus voor VER.

Voor Lewis is het zijn honderdste zege in de koningsklasse. Naast Verstappen staat ook Sainz op het ereschavot. Daarachter finishen Ricciardo, Bottas, Alonso, Raikkonen, Norris, Perez en Russell. Alfa Romeo pakt dus ook eindelijk weer eens wat puntjes. Norris gaat nog met de troostprijs van de snelste ronde naar huis, maar zal flink balen van zijn verloren zege. Wat een dag en wat een race weer…

Hamilton pakt met zijn zege dus ook weer de leiding in het WK over van Verstappen, met een marge van twee puntjes. Over twee weekjes gaat het spel (waarschijnlijk) weer verder, met de Grand Prix van Turkije.

Volledige uitslag Formule 1 Rusland 2021