De goedkoopste benzine Maserati Ghibli op Marktplaats

Ja je kan natuurlijk voor een Giulia gaan. Maar is de goedkoopste Maserati Ghibli op Marktplaats niet nog een betere Italiaan?

Maserati is een merk dat tot de verbeelding van autoliefhebbers spreekt. De stokoude fabrikant met in het logo de drietand heeft menig pareltje voortgebracht in haar ruim honderdjarige bestaan. Hier en daar werden er ook wel eens auto’s de fabriekspoorten uitgestuurd die nieuw al praktisch als ‘barrel’ te klassificeren waren. Maar ach, dat mag de pret niet drukken.

De Maserati Ghibli (M157) hoort wellicht niet in de categorie absolute juweeltjes van het merk thuis. Maar het is ook zeker geen 224 (no offence naar de dappere berijders daarvan die meelezen). De auto kwam in 2013 op de markt en was eigenlijk meer de opvolger van de Quattroporte V dan de Quattroporte VI. Die laatste is qua formaat namelijk een dikke twintig centimeter langer dan de Ghibli en de QP V.

Wat de Ghibli niet had (sinds kort kan het wel) is een brullende V8 van Ferrari in het vooronder. In plaats daarvan kon je kiezen tussen een 3.0 diesel van VM Motori of een evenzogroot benzineblok met 330 of 410 pk. Die laatste heeft als je goed onderzoek doet wat Chrysler-genen, maar stoot zeker voor een V6 desalniettemin een Maserati-waardig geluid uit.

Sterke punten van de Ghibli zijn epische rij-eigenschappen, mooi leder van binnen en goede looks. Nadelen zijn dat de rest van het interieur niet overal even fraai is. Dat komt omdat de Chrysler-genen hier echt zichtbaar en tastbaar zijn. Het was de tijd dat wijlen Sergio Marchionne de leider was van FCA en die hield wel van wat baaaaaadge engineering hier en daar. Vraag dat maar aan de Lancia Voyager.

Nou zou je wellicht verwachten dat een Maser uit 2013 inmiddels voor een appel en een ei op de kop te tikken is. Maar dat valt tegen. Al enige tijd weigert de Ghibli op benzine echt onder de 30.000 Euro te zakken. Een dikke 5-Serie sedan uit die tijd is wat dat betreft flink voordeliger. Net als de Giulia is de vraag op de tweedehandsmarkt kennelijk relatief groot ten opzichte van het aanbod. Hoezo Italiaanse afschrijving?

Ook het exemplaar dat we vonden op Marktplaats vergt nog altijd een investering van 32.995 Euro. Het is een beige unit met 330 pk en van binnen rood leder. Dat laatste kan in een Duitser natuurlijk niet, maar in een Ghibli past het prima. Ook mooi meegenomen is dat deze Ghibli is uitgevoerd met het fraaie open cell hout. De kilometerstand bedraagt 160.027 kilometer.

Koop jij deze bella macchina dan? Laat het weten, in de comments!