Eindelijk: Tesla Semi in productie… zegt Elon Musk

Elon Musk kondigt aan, teast, stelt uit, kondigt aan en stelt weer uit. Maar de Tesla Semi gaat nu echt in productie!

Terwijl onze grote roerganger Elon Musk weer volop in het nieuws is met zijn 44 miljard dollar kostende Twitter deal intrekken doorzetten, heeft hij zelf dat het liever over iets anders gaat. Naast dat hij de afgelopen dagen de oorlog in Oekraïne via Twitter probeert te beëindigen deelt hij vandaag een nieuwtje over cola.

Pepsico (geen echte cola natuurlijk, want bah) heeft namelijk een setje volledig elektrische vrachtwagens gekocht bij Musk. De eerste Tesla Semi moet op 1 december al bij de frisdrankenfabrikant op de stoep staan.

Met deze eerste order van Fido Dido (Xennials, ik hoor jullie) start dan nu ook echt de productie van de truck. Dat mocht ook wel eens tijd worden want in november 2017 kondigde Musk hem al aan. Daar heeft de beste man toch al een handje van, want op de Tesla Cybertruck wachten we ook al drie jaar en de productie daarvan is nog altijd niet gestart.

De Tesla Semi heeft een rijbereik van 800 kilometer en dat is netjes voor een vrachtwagen, zeker met de rijtijdenwet zoals we die in Europa kennen zou dat prima werkbaar zijn, je moet toch regelmatig rusten en dan kun je prima snelladen. Al zal met zo’n groot accupakket als in zo’n truck natuurlijk wel een stuk meer tijd kosten dan bij de gemiddelde Model 3.

Pepsico heeft voor het vervoeren van zijn flessen frisdrank en zakken Lay’s chips honderd stuks van de Tesla Semi aangeschaft. De eerste vijftien daarvan moeten dit jaar vanaf 1 december nog geleverd worden. Hopelijk levert Elon echt, want ook winkelketen Wallmart heeft een partij van de trucks besteld en die willen er natuurlijk ook snel de weg mee op.