90 procent van automobilisten weet niks van rubber

Vier banden en ze moeten rollen. Dat is ongeveer wat Nederlanders weten van rubber.

De vakantie staat voor de deur en normaal gesproken loop je even een rondje om de auto om alles honderd procent te checken. Essentieel zijn goede banden. Technisch kan je auto nog zo goed zijn, met drie banden is het lastig arriveren op plaats van bestemming.

90 procent van de Nederlandse automobilisten hebben echter geen weet van banden en de profieldiepte die autobanden moeten hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope in opdracht van BOVAG. Zo rijden Hollanders vaak met een onjuiste bandenspanning als er wordt gereden met een beladen caravan, camper of vouwwagen. Ook is te weinig bandenprofiel de meest voorkomende reden dat auto’s worden afgekeurd bij de APK. Grappig detail is echter dat er slechts 1.021 automobilisten meededen aan dit onderzoek.

Met een bandenprofiel van minder dan 2,5 millimeter is het advies om de boel te vervangen. Zeker als je op het punt staat om naar Zuid-Frankrijk of Italië te karren. Wettelijk gezien is het minimum 1,6 millimeter. Dat is echter niet aan te raden, bij een hoosbui met veel water op de weg zit je niet lekker in de auto met 1,6 mm rubber.

De reden dat bandenprofiel veruit het meest voorkomende mankement is bij een APK-keuring heeft volgens de BOVAG te maken met laksheid van de automobilist. Bij de aanschaf van een nieuwe auto hoeft er pas na vier jaar een APK-keuring plaats te vinden. De eerste vier jaar wordt er in veel gevallen amper gekeken naar de toestand van de auto en dus ook niet naar de staat van de banden.

Fotocredit: @0517andries via Autojunk