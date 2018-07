Dit rijden de topscorers van het WK [2018]

Rijden deze voetballers allemaal Bentley, of is het lijstje wat gevarieerder?

In tegenstelling tot het vorige wereldkampioenschap voetbal, zijn niet alle topscorers nog in de running voor de titel. Cristiano Ronaldo ligt er met zijn Portugal bijvoorbeeld uit, maar ook spelers van uitgeschakelde landen als Colombia en Spanje zijn in het lijstje te vinden.

Het is dit keer überhaupt een opvallend WK, want gastland Rusland is tegen alle verwachtingen in door de groepsfase gekomen en ze worden nog sterk vertegenwoordigd in het lijstje van topscorers ook. Daarnaast valt het op dat het lijstje niet enkel bestaat uit bekende toppers. Zo ontbreekt bijvoorbeeld Messi. En vanwege de vele penalty’s zijn de statistieken niet representatief voor de kwaliteit van de speler. Zo staat Kane op nummer één met voorlopig zes goals, maar ging het in drie gevallen om een strafschop.

10. Eden Hazard (België) – 2 goals

De speler van Chelsea is geen ‘typische voetballer’ op sociale media. Op zijn Instagram draait het vooral om de sport en zul je geen gouden kettingen en dikke auto’s aantreffen. Dit betekent niet dat de Belgische speler niet van zijn centen geniet. Zo heeft de voetballer onder meer een Audi RS5 Coupé van de zaak, een Nissan GT-R en een X6M. Kwam al eens voorbij in het lijstje van de Rode Duivels.



9. Edinson Cavani (Uruguay) – 3 goals

De charmante voetballer met z’n lange haren heeft een rode Ferrari 458 Italia in zijn garage staan. Voor zover bekend is dit tevens de enige supercar die de topscorer bezit.



8. Diego Costa (Spanje) – 3 goals

De Spanjaard heeft voor zover bekend een Range Rover Sport en een zwarte Mercedes-AMG GT R. Geen extreem wagenpark, maar niets om je voor te schamen.



7. Yerry Mina (Colombia) – 3 goals

Mina speelt voor FC Barcelona en heeft een Audi Q7 van de zaak. De Colombiaan tekende in januari een contract bij de Spaanse club en is reservespeler. Kwam afgelopen seizoen zes keer in actie.



6. Kylian Mpabbé (Frankrijk) – 3 goals

De 19-jarige Mpabbé wordt gezien als een groot nieuw talent in de wereld van voetbal. Kapsones heeft de jonge voetballer nog niet, want een autocollectie ontbreekt. Sterker nog, Mpabbé heeft helemaal geen auto in zijn bezit.



5. Denis Cheryshev (Rusland) – 3 goals

Cheryshey speelt bij Villareal en de Spaanse club heeft Audi-dealer Marzá als sponsor. De voetballer heeft dan ook een auto uit Ingolstadt als vervoersmiddel. Een S5 Sportback om precies te zijn.



4. Artem Dzyuba (Rusland) – 3 goals

Nóg een Rus in het lijstje van topscorers. Deze man speelt bij FK Zenit Sint-Petersburg. Het is niet bekend welke auto(‘s) hij heeft, maar de clubsponsor betreft Nissan. Het is te hopen dat de beste man niet in een Leaf naar zijn werk hoeft.



3. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 4 goals

Dan eindelijk een man die wel open en bloot zijn wagenpark deelt met de wereld. Ronaldo heeft door de jaren heen altijd wel leuk autospul in zijn collectie gehad. De meest recente aanwinsten zijn een Bugatti Chiron en een Ferrari F12tdf. Niet verkeerd.



2. Romelu Lukaku (België) – 4 goals

Nog een speler die al aan bod is geweest in het lijstje van Belgische spelers. Het lijstje is nog steeds hetzelfde, een matzwarte Rolls-Royce Ghost en een Range Rover.



1. Harry Kane (Engeland) – 6 goals

De Tottenham-aanvaller is trots op zijn nationaliteit, want zijn garage bestaat uit drie auto’s uit eigen land. Een Jaguar F-Pace, Range Rover Autobiography en een Bentley Continental Supersports. Lekkah!