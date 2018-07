Nederlandse coachbuilder zet er een punt achter

Het is klaar met RemetzCar.

In 1996 werd RemetzCar opgericht. Een Nederlands carrosseriebedrijf uit Lisse, Zuid-Holland. De firma was gespecialiseerd in het verlengen van luxe voertuigen. Al zes maanden na oprichting was het eerste project klaar, een verlengde Mercedes E-Klasse W210 met zes deuren.

Het begin van een mooi Nederlands succes, want door de jaren heen heeft RemetzCar niet de minste klanten gehad. Zo was het bedrijf onder meer verantwoordelijk voor de Audi A8L van Koning Willem-Alexander. Diverse bijzondere projecten kwamen van de hand van RemetzCar, zoals een Fiat 500 kinderrouwauto en een Tesla Model S als begrafeniswagen.

De meest recente opdracht waar RemetzCar wereldwijd aandacht door kreeg, was het bouwen van de Tesla Model S Shooting Brake, getekend door de Nederlander Niels van Roij. Het was het laatste grote project waar het bedrijf uit Lisse verantwoordelijk voor is geweest, want na 22 jaar gaat de stekker uit RemetzCar.

Het team achter de firma laat weten met gemengde gevoelens afscheid te moeten nemen van het bedrijf. Zo nam de vraag naar gespecialiseerde voertuigen de laatste jaren af en werd het voor het carrosseriebedrijf steeds moeilijker brood op de plank te krijgen. De deuren van RemetzCar werden gisteren officieel gesloten.