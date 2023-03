Boze vader gaat los op BMW van zoon

Een vader sloopt de BMW E92 van zijn zoon. Met een pikhouweel.

Vandalisme van je auto is een absolute nachtmerrie. Je vierwieler is toch een trots bezit. Tenzij je een wat oudere auto rijdt, dan maakt het gevoelsmatig wat minder uit. Zo heeft iemand recent met een sleutel de lak van mijn Lexus IS250 Sport uit de Autoblog Garage bewerkt. Het is jammer, maar het maakt me weinig uit. Ik hoop vooral dat diegene zich er ontzettend goed over voelt. Grote jongen! (m/v).

Vader sloopt BMW

Dit verhaal gaat nog een stuk verder dan een lelijke kras met een sleutel. Deze BMW 3 Serie is flink toegetakeld. Het verhaal erachter is nog vreemder. Volgens de politie van Logroño (Spanje) is een boze vader losgegaan op de BMW van zijn zoon. Reden: de zoon zou in dronken toestand in de auto willen stappen.

Zijn vader weigerde dat zijn zoon dronken in de auto ging rijden. Daardoor eiste hij de sleutels van de BMW. De zoon gaf de sleutels niet en een ruzie volgde. Zijn vader ging naar de BMW met een pikhouweel en sloopte de 3 Serie. De ramen werden ingeslagen. Daarnaast werd de scherpe punt van de pikhouweel gebruikt om de banden lek te steken. Een nogal harde boodschap. Het Spaanse temperament kruipt waar het niet gaan kan..

De politie was in de buurt toen de vader bezig was met de auto. Paps ging ervandoor in een SUV. Agenten konden de auto staande houden. Naast de vader zat de dronken zoon in de auto. Prima dat papa wilde voorkomen dat zoonlief beschonken ging autorijden, maar of dit nu de juiste oplossing is?

Fotocredit: Ayuntamiento de Logroño via Facebook