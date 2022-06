BMW gaat elektrische stationwagon bouwen

Eindelijk! De elektrische stationwagon van BMW kan niet snel genoeg komen, nietwaar?

Verplicht een elektrishce auto leasen. Vanaf 2025 is dat een dingetje, zo kan waarde collega @RubenPriest u vanochtend mede delen. Ja, het kabinet stopt de arme leaserijder verplicht in een elektrische auto. Het is nu nog een gerucht uit De Telegraaf (dus het is waar), maar met een supergroen kabinet en een welwillende tweede kamer moet deze regeling er vrij snel doorgedrukt kunnen worden, nietwaar?

De zakelijke rijder wil echter wel iets te kiezen hebben en dat is nu nog niet echt het geval. Per budget zijn er een paar realistische keuzes, maar die zijn zeker niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen wil een crossover.

Elektrische stationwagon van BMW

Maar gelukkig is er goed nieuws! BMW komt namelijk met een elektrische stationwagon. Dat bevestigt ynguldyn (een uitstekende bron, die ook de M5 Touring bevestigde) via Bimmer Post. Dan heb je het beste van twee werelden, wellicht. De crossovers zijn uiteraard wereldwijd veel populairder en dat is de reden dat er een iX1, iX3 en iX zijn.

Maar het wordt nu tijd voor meer differentiatie en daar hoort een elektrische stationwagon van BMW bij. Precies waar veel Europeanen om vragen. Dan heb je wel het gemak van een crossover, maar niet het ernstige overgewicht en de matige rijeigenschappen.

De gedachtegang is niet vreemd. De BMW Touring-modellen zijn erg populair, zo niet populairder dan de sedan in veel landen. Uiteraard is de gewone elektrische 3 Serie Sedan de basis voor die auto. Twee landen waar de sedan erg populair is (VS en China) zijn ook enorme markten voor de 3 Serie.

De i3 is er stiekem al

Op dit moment is er een i3 in China, een elektrische sedan die staat op het CLAR-platform, waar de de normale Dreier ook op staat. Echter, dat platform en die basis gaan niet gebruikt worden.

Het ‘Neue Klasse’-platform zal als basis dienen voor de nieuwe BMW i3. Nu denk je wellicht: “Maar er was toch al een i3 in Europa?”. Klopt, die enigszins onbegrepen auto krijgt volgende maand een spuitje.

De nieuwe i3 komt als sedan (NA0) en als stationwagon (NA1). Ja, NA1, benieuwd wat pre-facelift Honda NSX-liefhebbers daarvan vinden. Net als de BMW 2 Serie Coupé (G42) worden deze auto’s gebouwd in Mexico, in de San Luis Potosi-fabriek.

Uiteraard is ons kabinet belstuivaardiger en daadkrachtiger dan een automerk uit München. In 2025 zul je het nog eventjes met een voorloopauto moeten doen, want de nieuwe i3 Touring – zoals die gaat heten in de folder – verwachten we niet eerder dan 2027.

Wederom opmerkelijk dat BMW naast de M5 Touring inzet op meer stationwagons, net op het moment dat Mercedes heeft aangekondigd het met minder stationwagons te willen gaan doen.

Via: BMW Blog.