BPM ontduiken met nauwelijks gebruikte schadeauto niet gelukt

Een schadeauto importeren om zo de BPM te ontduiken: tof idee, maar het mag niet.

Een auto importeren uit Duitsland of België klinkt aantrekkelijk. Daar zijn auto’s immers veel goedkoper. Maar ja, Nederland ziet het al gebeuren dat niemand meer voor een nieuwe auto opteert in Nederland als je net over de grens hetzelfde model kan krijgen voor fors minder geld omdat er geen BPM op zit. Dus moet je bij het importeren alsnog de BPM aftikken, maar dan moet je het zelf doen. De fiscus berekent dan een BPM-bedrag op basis van leeftijd, waarde van de auto en CO2-uitstoot. Net als een nieuwe auto dus, maar dan met leeftijdskorting des te ouder de auto wordt.

Gebruikt

Ook scheelt het als een auto gebruikt is en dus niet van de showroom direct naar het buitenland wordt vervoerd. Daar ging het mis bij de BPM-aangifte van een koper. Die beredeneerde namelijk dat een Volkswagen Golf die hij importeerde dankzij een schadeverleden een gebruikte auto was. Dat was echter niet zo, want de Golf had maar zes kilometer op de klok staan. Het ging dan ook om transportschade.

Geen occasion

Ietwat dubieus, want de koper gaf aan dat de waarde van de Golf daarom niet de nieuwprijs van 35.000 euro was, maar slechts 18.000 euro. De rest-BPM werd vervolgens berekend op basis van die waarde en viel dus fors lager uit. Nou klinkt een waardevermindering van 17.000 euro niet alsof die transportschade gaat om een krasje op de voorbumper, maar als je een beetje handig bent kan het uit. Dan zal het herstel goedkoper zijn dan BPM aangeven op een gloednieuwe auto met zes kilometer op de klok.

Inspecteur

Dit voorval leidde tot een rechtszaak. Wanneer je een auto importeert, wordt er bij de BPM-aangifte gekeken naar de auto en of jouw opgegeven BPM-bedrag correct is. De inspecteur die dat moest doen voor de Golf weigerde het verhaal van de koper en gaf hem niet het BPM-bedrag op basis van de waardehalvering. De koper spande een rechtszaak aan, maar de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is dat de inspecteur gelijk krijgt. De Golf was ondanks zijn schade duidelijk een gloednieuwe auto en ‘bevatte niet de kenmerken en/of gebruikssporen van een gebruikte auto’. Het enige wat de Golf-koper ter compensatie krijgt is 500 euro vanwege een overschrijding van het redelijke termijn.

Terecht

Eigenlijk wel terecht natuurlijk, want zoals gezegd: een auto als deze opkalefateren en -schadeverleden of niet- doorverkopen als hagelnieuwe auto kan vast uit ten opzichte van de heftige BPM-bedragen in Nederland. En schade of niet, met zes kilometer op de klok is de auto niet echt ‘gebruikt’. (via Automotive Online)

Headerfoto van een andere beschadigde Golf, niet de auto uit dit verhaal.