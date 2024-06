Run op bedrijfswagens vanwege BPM, nieuw probleem dreigt

Nieuwe bedrijfswagens zijn niet aan te slepen, maar er is een nieuw probleem.

De Nederlandse overheid heeft centen nodig en dus vliegen de maatregelen je om de oren. Opeens moeten ondernemers vanaf volgend jaar BPM gaan betalen voor een nieuwe bedrijfswagen met een verbrandingsmotor. Je voelt hem al aankomen: in 2024 is er een run ontstaan op nieuwe bedrijfswagens om deze nog snel zonder BPM af te rekenen.

BPM op bedrijfswagens

Volgens de RAI Vereniging zijn er al bijna 40.000 nieuwe bedrijfswagens met een dieselmotor verkocht. Dat is een kwart meer in vergelijking met dezelfde periode in 2023. Ondernemers investeren in zo’n bus voor de toekomst. Ze hopen nog jaren plezier te hebben van de bedrijfswagen en schaffen deze vaak vervroegd aan. Als in 2025 of 2026 vervanging van de bestelauto op de agenda stond loont het om nu al te investeren. Door de invoering van BPM op bedrijfswagens bespaart een bedrijf duizenden euro’s aanschafkosten per bus.

Nieuw probleem dreigt

Maarrrr een nieuw probleem dreigt. Ondernemen in Nederland zou ondernemen in Nederland niet zijn als er weer beleidswijzigingen roet in het eten gooien. Daar gaat je hoopvolle investering voor de toekomst.

Nieuwe bedrijfswagens zijn uitgerust met de schoonste moderne dieselmotoren die er op dit moment zijn. Toch is dit voor veel gemeenten niet voldoende. Diverse gemeenten in Nederland overwegen milieuzones in te voeren waarbij auto’s op fossiele brandstoffen niet welkom in de binnenstad of het centrum zijn. Ook al heb je zo’n schone en moderne bedrijfsbus uit 2024.

Ondernemers staan voor een duivels dilemma: investeren in een nieuwe dieselbus, terwijl de kans bestaat dat deze straks niet meer welkom is in de binnenstad. Of regelgeving afwachten en de aankoop uitstellen, met de mogelijke aankoop van een duurdere elektrische bedrijfswagen op een later moment.

Het lullige is dat als er géén milieuzone komt het natuurlijk beter had geweest om dit jaar een dieselbus te kopen, want geen BPM. Bovendien zijn elektrische bedrijfswagens voor veel ondernemingen geen uitkomst. Bepakt en bezakt neemt de actieradius sterk af, ondernemers die het hele land moeten doorkruizen zullen daardoor veel laadstops moeten maken. Dat kost weer tijd en geld, terwijl ze met een diesel veel langer kunnen doorkarren.

De verkoopcijfers laten zien dat toch veel ondernemers de gok nemen en dit jaar investeren in een nieuwe bedrijfswagen met een dieselmotor. Lang niet iedere ondernemer hoeft natuurlijk niet in een binnenstad of centrum te zijn, dat is ook waar.

Als gemeenten kiezen voor een milieuzone hoeft dat overigens niet automatisch te betekenen dat je meteen moet opzouten met je diesel. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een uitzondering voor nieuwe bedrijfswagens, zodat deze nog tot en met 2028 welkom zijn in de binnenstad of het centrum.

Wel of geen milieuzones?

Het issue nu is dat er geen beslissing wordt genomen. Er zijn politieke partijen die de invoering van milieuzones willen uitstellen. Gemeenten, ondernemers en brancheclubs willen meer duidelijkheid over wat ze nu precies kunnen verwachten.

Of die duidelijkheid er komt? Waarschijnlijk niet op de korte termijn. Het nieuwe aanstaande kabinet heeft in het coalitieakkoord opgetekend dat ze milieuzones willen uitstellen. Er rijden nog ontzettend veel ondernemers rond in een oudere diesel en die hebben niet de financiële middelen om te investeren in een elektrische bedrijfswagen. Als ze vervolgens geen toegang meer hebben tot hun bestemming in een binnenstad of centrum kan dat einde verhaal voor een bedrijf betekenen.

Kortom, ondernemers weten op dit moment nog niet waar ze aan toe zijn. Er staat in elk geval één ding vast: de BPM op bedrijfswagens is straks een feit. Daarom investeren toch veel ondernemers in een nieuwe dieselbus in 2024. (via NOS)