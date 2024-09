Techbaas Volvo: “abonnement op stoelverwarming gaat te ver”

In een Volvo ga je niet zo snel abonnementen voor zaken als stoelverwarming vinden als het aan de CTO van het merk ligt.

Opties op abonnementsbasis, het is de nieuwe rage. BMW maakt zichzelf er niet populair mee (goh), maar steeds meer merken zien er brood in. Het gaat dan natuurlijk om features waarvan de hardware er al is, maar de software het gebruik ervan beperkt tenzij je betaalt. Zoals stoelverwarming.

Abonnementen

Anders Bell, de Chief Technical Officer voor Volvo, zegt tegen The Drive dat het idee voor abonnementen ook voor hun verleidelijk is. En Bell vindt betalen voor data ook begrijpelijk, zoals bijvoorbeeld live verkeersdata op je navigatie. Da’s geen goedkoop geintje om te onderhouden voor al je auto’s.

Weerstand

Bell begrijpt echter waarom merken als BMW tegenwind kregen met de abonnementen op bijvoorbeeld stoelverwarming. “Ik zou het zelf ook niet fijn vinden als ik de hardware aan boord heb en dan alsnog moet bijbetalen. Ik snap die weerstand dus wel, je moet de juiste balans zien te vinden.”

In ieder geval begrijpt Bell waarom automerken experimenteren met deze nieuwe vorm van opties verdelen en Volvo kijkt en luistert mee. Het merk hoopt daarmee een genuanceerde vorm van extra betalingen in de auto te realiseren. Overigens bevestigt de CTO dat je het niet hoeft te doen om het geld en dat het voor Volvo geen manier gaat worden om geld te verdienen aan abonnementen van hun gebruikers. Het wordt meer een manier om de kosten en de baten te balanceren