Wat moet je met een 1.400 kg wegende Peugeot 205 GTI?

Een auto die lichtgewicht als speerpunt heeft, waarom zou je die zwaarder maken? De eerste eigenaar van deze Peugeot 205 GTI had een goede reden.

We, (of vooral ik) hebben het recent een aantal keer gehad over de Peugeot 205 GTI. Toch omdat die auto een beetje een heel tijdperk aan toffe, eenvoudige hot hatches definieerde. Tegenwoordig ligt de focus veel meer op sprinttijden, Nürburgring-tijden en rauwe power, terwijl een hot hatch juist zo’n leuk gooi-en-smijtding is.

Peugeot 205 GTI

Het recept van de Peugeot 205 GTI spreekt boekdelen. De motor is met zijn 130 pk geen krachtpatser, maar daar gaat het niet om. De motor is lekker vlot voor het leeggewicht van 860 kg. Tel daar voorwielaandrijving en een lekker chassis bij op en je hebt een toprecept.

Zware 205

Zoals we verraadden in de titel: deze Peugeot 205 GTI is ietsje zwaarder. Herstel: deze Peugeot 205 GTI is loodzwaar. 1.400 kg, schoon aan de haak. Da’s meer dan een Golf V GTI! En die heeft allerlei comfortzaken en natuurlijk een 2.0 liter motor met 200 pk aan boord, een 205 niet. Waarom?

Arnault

Welnu, de eigenaar van deze Peugeot 205 GTI toen ‘ie nieuw was, was meneer Bernard Arnault. Een Franse zakenman en degene die aan het hoofd staat van Louis Vuitton Moët Hennessey, het overkoepelende bedrijf over vele luxemerken. Arnault kocht de 205 GTI in 1990 en liet door de firma Labbé de auto pantseren. De rijkaard wist namelijk dat je als prominent figuur in veiligheid moet denken, maar wilde alsnog een kleine auto voor stadsgebruik. 1.400 kg voor een 205 is veel, maar voor een gepantserde auto valt het mee.

De pantsering is lekker incognito, je zou niet zeggen dat je met een gepantserde Peugeot 205 onderweg bent. Wel is het een ‘laag’ niveau pantser, bedoeld voor het weerstaan van kleine vuurwapens. Beter dan niks. Om het zaakje onder controle te houden kreeg de 205 ook nieuwe remmen en veren, maar onder de kap veranderde niks. Nog steeds 130 pk. Adequaat, maar niet meer zo vlot en lollig als een GTI.

Kopen

Mensen met een goed geheugen kennen deze Peugeot 205 GTI van Arnault al, want we bespraken hem al eens in 2018. Toen stond de 205 te koop voor 37.500 euro. De koper van toen zet hem nu weer te koop. Met een optimistische prijskaart van 59.990 euro. Het is een leuk verhaal, maar leuk genoeg om 22.000 euro meer waard te worden? Dat mag jij bepalen met de advertentie.