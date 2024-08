Brabantse pomp geeft dagenlang de verkeerde brandstof

In een Brabants dorp vielen er opeens op mysterieuze wijze allemaal auto’s stil.

Met een benzineauto diesel tanken is tegenwoordig best lastig, omdat het vulpistool van diesel in principe niet in de opening past. Toch kan het alsnog misgaan, als degene die het tankstation bevoorraadt de brandstoffen door elkaar heeft gehaald…

Dit komt voor, want vorig jaar was er een Rotterdams tankstation waar diesel uit de benzinepomp kwam. En nu was het raak in het Brabantse Middelrode. Daar vielen vorige week op mysterieuze wijze allerlei auto’s stil. Wat bleek? Iemand had de benzinepomp bijgevuld met diesel.

Daar kwamen ze pas vrij laat achter. Op donderdag ging het mis en pas op zaterdag werd er alarm geslagen. Bij de ANWB ging het toen opvallen dat er wel heel veel auto’s uit Middelrode en omstreken problemen hadden.

Hoeveel auto’s er slachtoffer zijn geworden van deze wisseltruc is nog niet duidelijk. Toen het Brabants Dagblad met Tinq sprak hadden ze veertien meldingen binnengekregen, maar dat worden er waarschijnlijk nog een stuk meer. De lokale garage (die pal naast het tankstation zit) schat in dat er zeker vijftig auto’s schade hebben opgelopen.

Uiteraard gaat Tinq de kosten vergoeden, dus dit wordt een dure vergissing voor de prijsknaller onder de tankstations.

Bron: Brabants Dagblad