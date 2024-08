Autoblog Foto van de Maand: Juli 2024

Wie o wie maakte deze maand de winnende foto?

De afgelopen maand stond vooral in het teken van vakantiekiekjes (daar komen we zeker nog op terug), maar uiteraard hebben we ook nog de Autoblog Foto van de Maand. We gaan traditiegetrouw weer kijken wie deze titel verdient, en de bijbehorende Kamera Express cadeaubon ter waarde van €100.

De meest recente winnaar is Lucas (@louwmedia) en in die hoedanigheid mag hij meebeslissen als gastjurylid. Hij neemt in de jury plaats naast ons vaste jurylid: Eric van Vuuren.

We trappen af met een fotoshoot van @mitchellbekker, die twee GT3 RS’en fotografeerde in een loods. Op deze foto zie je er maar eentje, maar dit was wat ons betreft wel de beste foto van de reeks.

Machiel: “Een witte auto in een donkere loods zorgt voor een heel lekker contrast. De auto is heel mooi uitgelicht. Een dergelijke setting kan wel een beetje saai zijn, maar de hoge ramen in de achtergrond zorgen toch voor een interessante compositie. Enige minpuntje is dat de spoiler (toch wel kenmerkend voor de GT3 RS) een beetje wegvalt.”

Eric: “Lekkere light painting van deze ubervette GT3 RS, de hangar opening aan de achterkant zorgt voor een lekkere industriële vibe, maar ik had graag nog net even iets extra’s willen zien. De setting en de auto kloppen helemaal, maar ik mis nu net nog iets extra’s om wat langer naar de foto te blijven kijken.”

Lucas: “Een GT3 RS op deze unieke locatie is natuurlijk een feest voor deze fotograaf. De auto is mooi belicht en staat echt in het middelpunt van de aandacht. Ook is het de fotograaf goed gelukt om de voor/achterlichten van de auto goed belicht te krijgen. Persoonlijk had ik graag gezien dat de auto of haaks op de camera staat of meer in een hoek, nu staat de auto net niet helemaal recht waardoor de lijnen van de auto net niet helemaal lekker uitkomen. De reflectie van de remlichten op de grond zijn heel tof maar de voorlichten komen een beetje geel groen uit waardoor de ondergrond een beetje rommelig wordt.”

@noortjeblokland stelt nooit teleur en ook deze serie met de Maserati MC20 Cielo bevat weer een paar posterwaardige foto’s.

Eric: “Noortje heeft deze maand weer laten zien hoe creatief ze is. Wat er uitziet als een simpel parkeerdek, weet ze om te toveren tot een waar decor door simpelweg gebruik te maken van een plas water. Oké, de timing van de foto draagt ook heel veel bij, want de zonsondergang past perfect bij de kleur van deze gevleugelde Italiaan. Los daarvan heeft zij een perfecte hoek gekozen om de foto wat dynamiek te geven en het geheel erg sfeervol over te laten komen. De hele serie is trouwens de moeite waard om doorheen te bladeren!”

Machiel: “Vleugeldeuren doen het altijd goed op de foto en in dit geval zien ze er extra spectaculair uit door de lage hoek. De scheve horizon, de reflectie en de fraaie lucht voegen nog wat extra drama toe aan de foto. En de kers op de taart is natuurlijk de meeuw op de achtergrond, die net als de Maserati zijn vleugels uitslaat, een hele mooie visuele parallel. Dit is een foto die niet snel gaat vervelen als je die aan de muur hangt.”

Lucas: “De OG van Autoblog Spots staat zoals gewoonlijk weer in de top 3! Wat een heerlijke foto is dit, misschien niet de meest aantrekkelijke hoek van de MC20 maar wel enorm uniek. Juist de creativiteit om de auto vanuit dit standpunt te fotograferen met de vleugeldeuren open, maakt het uniek. De haarscherpe weerspiegeling in combinatie met de color grade maken de foto echt af. En daarnaast bonuspunten voor de meeuw die de Maserati imiteert #details!”

En de nu enige echte winnaar. @Row1 maakt deze spectaculaire foto van een auto die nog nooit eerder voorbij is gekomen in deze rubriek: de legendarische Ferrari F50.

Eric: “Poah! Dit is een regelrecht droomscenario om zo’n setting voor je lens te krijgen waarin alles klopt. Hoog in de bergen met prachtige slingerende wegen, een partij mysterieuze wolken en dan nog een waanzinnige F50 die de hoek omkomt. Perfecte timing van de fotograaf… persoonlijk had ik de auto nog net iets uit het midden willen hebben, maar hoe dan ook hoort deze foto aan de muur!”

Lucas: “Ondanks dat ik er normaal altijd fan van ben om de auto ‘groots’ in het frame te hebben, vind ik dat de afstand tot de auto hier juist wat toevoegt. Je kan je meteen inbeelden wat voor een geweldige ervaring dit moet zijn om met een F50 op zo’n geweldige weg te rijden. De color grade is perfect, het ‘tomaat bovenop de sla’-effect werkt hier perfect waardoor de Ferrari direct opvalt. Als laatste nog credits voor de timing en framing, de fotograaf heeft hier niet de tijd gehad de auto te positioneren en dat maakt dit plaatje extra knap!”

Machiel: “Ik wil het woord episch niet te vaak gebruiken, maar dat is wel op zijn plaats bij deze foto. De F50 is natuurlijk een epische auto en Rowan wist deze vast te leggen in een bijpassende epische setting. De foto is op het juiste moment gemaakt, met de auto midden in de bocht, en verder doet het landschap het werk. De wolken geven een extra idee van de schaal van deze foto en maken het plaatje helemaal af.”

Met deze foto pakte @Row1 dus de overwinning deze maand. Hij mag rekenen op de Kamera Express-bon ter waarde van €100. Deze maand is er uiteraard weer een nieuwe ronde, waar we opnieuw een waardebon hebben voor de winnaar. Deel dus je foto’s op Autoblog Spots, dan doe je automatisch mee!