Huh? Mustang Mach-e is EV met de grootste praktijkrange

Het wereldrecord voor de langste rit op één acculading komt uit onverwachte hoek.

Stel: je wil het wereldrecord verbreken voor de lange rit met een EV op één acculading, welke auto zou je dan nemen? Wij zouden denken aan iets als een Lucid Air of een Mercedes EQS. Het wereldrecord is echter verbroken door een… Ford Mustang Mach-e.

Deze auto wist 916,74 kilometer af te leggen op één acculading. En daarvoor was er geen extra grote accu gemonteerd, het was gewoon een Mustang Mach-E RWD Extended Range met een 98 kWh accu. Deze auto heeft een WLTP-range van 610 km, maar daar gingen ze dus ruimschoots overheen.

De rit werd verreden in Engeland. Uiteraard hebben ze de snelwegen grotendeels gemeden, anders kom je niet zo ver op een lading. De rit nam in totaal 24 uur in beslag, dus een snelle rekensom leert dat de gemiddelde snelheid minstens 38 km/u was. Omdat ze wellicht ook nog een paar keer gestopt zijn lag de werkelijke gemiddelde snelheid waarschijnlijk iets hoger.

De auto was in principe standaard, maar stond wel op kleine velgen (18 inch) met speciale Bridgestone-banden. Het exacte type van de band wordt helaas niet vermeld, ook al heeft Bridgestone nota bene zelf een persbericht uitgestuurd.

De rit wordt door Guinness World Records erkend als een officieel wereldrecord: ‘de lange rit door een elektrische auto op een enkele lading’. We moeten er wel bij zeggen dat Mercedes in 2022 met de EQXX 1.202 km reed op één lading. Maar ja, dat is een prototype, dus die telt eigenlijk niet.