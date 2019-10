Brabus 700 (E63 S) klapt op geparkeerde auto in Apeldoorn

Helaas is er een gewonde te betreuren bij dit bizarre incident.

Een klap zo hard dat de koets van de auto knakt. Het overkwam de bestuurder van een Mercedes-AMG E63 S gisteravond in Apeldoorn. Op de Arnhemseweg verloor de AMG-rijder iets voor 20:00 de macht over het stuur van zijn auto.

De E63 S schoot van de weg, raakte een boompje en klapte vervolgens op een geparkeerde auto. De geparkeerde auto werd zo hard geraakt dat deze naar voren, zich door een bijgebouw van een tankstation boorde. De schade is groot.

Van de AMG is weinig meer over. De aanrijding moet gezien de schade met hoge snelheid zijn gebeurd. Helaas voor de bestuurder is hij er niet zonder kleurscheuren vanaf gekomen. De man zou zwaargewond met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. De brandweer kwam ter plaatse om de gewonde man uit de auto te krijgen.

Deze Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ heeft een 4.0 biturbo V8. Ondanks de (uitschakelbare) vierwielaandrijving is het oppassen geblazen. Normaal gesproken is de sedan goed voor 612 pk en 850 Nm koppel. De auto was echter getuned en het ging in dit geval om een Brabus 700. In deze setting was er dus sprake van 700 pk en 950 Nm. Door de aanrijding kwam een deel van de straat zonder stroom te zitten. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.

Fotocredit: Luciano de Graaf