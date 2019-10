C63 AMG trouwauto klapt op lantaarnpaal in Rotterdam

Het zijn de C63 crashweken in de Maasstad!

Vorige week klapte een Mercedes-AMG C 63 op een boom in Rotterdam met forse schade aan de auto tot gevolg. Gisteren was het weer raak in Rotterdam. Met wederom in de hoofdrol een Mercedes-AMG, weer een C63 en weer een zwart exemplaar. Het verschil is dat het in dit geval ging om een cabrio trouwauto en geen sedan van een particulier.

De AMG van gistermiddag was onderdeel van een trouwstoet in de binnenstad. Al toeterend trok de stoet door de stad, een actie waar overigens de gemeente mee bezig is dit tegen te gaan. Dit punt stond al op de agenda van de gemeente Rotterdam en zal nu nogmaals aangestipt worden. Het ging namelijk mis. De politie zei er zelf het volgende over:

Vanmiddag was het weer zover. Bestuurder zonder rijbewijs reed in een gehuurde Mercedes AMG in een bruiloftstoet. Tja en dat vermogen kun je niet aan als je stoer wilt doen. Buiten de schade is de bestuurder aangehouden en kan hij de nodige PV’s (proces verbaal) verwachten

Ooggetuigen verklaarden tegenover RTV Rijnmond dat ze inderdaad ‘stoer’ weggedrag vertoonden in de stad. Dat ging dan ook mis. De bestuurder van de AMG verloor de controle over het voertuig. De C63 schoot van de rijbaan, over een stel fietsen en kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Het is een geluk bij een ongeluk dat er niemand anders bij het incident werd betrokken. Het fietspad en de stoep begeven zich pal naast de weg waar het gebeurde.

De rest van de trouwstoet is doorgereden en lieten de twee personen in de AMG achter. De politie heeft diverse boetes uitgedeeld, waaronder voor het rijden zonder rijbewijs en het onnodig veroorzaken van verkeershinder.

Fotocredit: RTV Rijnmond