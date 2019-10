Mitsubishi presenteert nieuwe modellen in Tokio

Maak kennis met onder andere de MI-TECH Concept1 en Super Height K-Wagon Concept.

Aan de andere kant van de planeet is de Tokyo Motor Show losgebarsten. Verwacht dus veelal Aziatisch nieuws, want de Europese merken laten meestal weinig zien op een beurs als deze. Mitsubishi heeft van zich laten horen door onder meer twee nieuwe modellen te presenteren. Het gaat hier om twee concepts.

Beide conceptmodellen zijn een voorbode op een elektrische toekomst bij het Japanse automerk. Tijdens de persconferentie vertelde Takao Kato, chief executive officer bij MMC (Mitsubishi Motors Corporation), dat de autobouwer met name in gaat zetten op plug-in hybrides. Die technologie wordt al gauw in één adem genoemd met Mitsubishi in Nederland. Met dank aan de Outlander PHEV. De Japanners willen tegen 2022 de crossover, SUV en Kei car modellen van elektrificatie voorzien.

De Super Height K-Wagon Concept is een voorbode op zo’n nieuwe generatie Kei car. De productieversie moet voor het einde van dit boekjaar nog uitgebracht gaan worden. De MI-TECH Concept is een compacte plug-in hybride SUV, bestaande uit een 4WD-systeem met vier elektromotoren.

Verder staat Mitsubishi in Japan met de Engelberg Tourer. Een studiemodel van een volgende generatie SUV. Ook dit is weer een PHEV met vierwielaandrijving. De zevenzitter heeft een elektrische actieradius van 70 kilometer.