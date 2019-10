Dit is de Mazda MX-30, inclusief Nederlandse prijs

Ook Mazda gaat aan de elektrische auto. Dat doen ze met deze MX-30.

Een merk dat dit in dit tijdperk zolang mogelijk blijft vasthouden aan innovaties voor verbrandingsmotoren is Mazda. Terwijl andere merken al plug-in hybrides en elektrische auto’s aanbieden, introduceerde Mazda eerder dit jaar de nieuwe Skyactiv-X motor. Dit betekent niet dat de Japanners helemaal niets doen met elektrificatie.

Op de Tokyo Motor Show presenteert het merk de eerste elektrische auto die Mazda in productie gaat nemen. Mazda komt meteen met een boel informatie naar buiten over dit model. Zelfs de Nederlandse vanafprijs én leaseprijs is al bekendgemaakt.

De MX-30 is een elektrische crossover. Als het gaat om de actieradius maakt de auto nog geen indruk. Het automerk spreekt over 200 kilometer WLTP. Op een koude winterdag mag je dus blij zijn als je 150 kilometer ver kunt komen op een volle acculading. De MX-30 heeft een 35,5 kWh accupakket en een elektromotor die goed is voor 143 pk en 265 Nm koppel. Je kunt tot 6.6kW AC opladen of 50kW DC snelladen.

De nieuwe elektrische crossover is vanaf de introductie beschikbaar in één uitvoering, de First Edition, standaard in de kleur Ceramic Metallic. Een knipoog naar de RX-8 is dat de achterportieren van de MX-30 openen in tegenovergestelde richting. De standaarduitrusting bestaat uit onder andere 18-inch velgen, LED-koplampen, parkeersensoren voor- en achter, elektrisch bedienbare voorstoelen, een achteruitrijcamera en een 8.8-inch infotainmentscherm.

De Mazda MX-30 is er vanaf 33.390 euro. In de Operational Lease is de MX-30 er vanaf 439 euro EX BTW per maand (60 maanden, 10.000 km), In de Private Lease kost de MX-30 met deze looptijd 515 euro per maand inclusief BTW. Hoewel de prijzen bekend zijn gemaakt is niet bekend wanneer de MX-30 bij de Nederlandse dealer staat.