Brabus 800 E63 S AMG is nieuwe koning linkerbaan

De nieuwe koning van de linkerbaan is hier! Maak kennis met de Brabus 800 E63 S AMG!

Vorig jaar mochten we de Brabus 700 verwelkomen, een beest op basis van de Mercedes E63 AMG. Schattig, maar er is natuurlijk ook een E63 S. Op basis daarvan moest natuurlijk ook een Brabus-beest gecreëerd worden en daarom mogen we jullie nu voorstellen aan de nieuwe oppergod van de linkerbaan: de Brabus 800.

Het recept is redelijk hetzelfde, maar uiteraard met indrukwekkender cijfers. De 800 staat uiteraard voor het aantal Pferdestärcke onder de kap, te danken aan nieuwe turbo’s met grotere compressor en versterkte lagers. Met dat beestachtige vermogen van 800 pk gaat een koppel gepaard van 1000 Nm. Een sprint naar honderd kan in 3 seconden afgerond worden, keurig. Kies je voor een Estate, dan wordt dat 3,1 seconden, kunnen we ook nog mee leven. De topsnelheid is ook een mooi rond getal: 300 middels een begrenzer.

Uiteraard gaat het geweld gepaard met uiterlijk vertoon: wielen tot 21 inch en naakt carbon zijn daarbij mogelijkheden. Ook het interieur kan uiteraard geheel naar smaak worden aangepast. Volgende week kunnen we het beest bewonderen in Genève.