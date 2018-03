Porsche deelt weer sneer uit aan Tesla

Het is geen geheim dat Porsche hard aan het werk is om Tesla het leven zuur te gaan maken.

En dat Porsche de mannen van Tesla op de korrel heeft moge duidelijk zijn. Op dit moment is Tesla dominant in het elektrische luxe segment. Sterker nog, ze verkopen zelfs beter dan sommige niet-elektrische concurrenten. Zo werden de Mercedes S-Klasse en BMW 7 Serie in de heimat verslagen door de elektroboys uit Silicon Valley, ofwel Amerikanen die de Duitsers in eigen land dwarszitten: het blijft een dingetje. De elektrische Model X werd ongeveer net zo vaak verkocht als alle Cayennes bij elkaar.

En als je de underdogpositie hebt, moet je soms een beetje omhoog schoppen. Een beetje zagen aan stoelpoten, proberen de leider uit evenwicht te brengen. Tijdens een onderhoud met journalisten liet Stefan Weckbach, eindbaas elektrische dingen bij Porsche, zich een beetje uit de tent lokken wat betreft de Mission E, de vierdeurs elektrische sportsedan die het merk aan het ontwikkelen is. Een journalist verwees naar de prestaties van sommige Tesla producten onder de 3 seconden naar de 100 kilometer per uur kunnen sprinten. Weckbach antwoorde een tikkeltje vilein “Ja, maar twee keer. De derde keer gaat het mis […] daar hoeven Porsche-klanten zich geen zorgen over te maken straks.” Het is niet voor het eerst dat Porsche sneert naar Tesla, overigens.

Hij voegde daaraan toe dat Porsche-klanten hogere verwachtingen van hun spullen hebben dan dat. Vaak hard van de plek gaan en langere tijd op hoge snelheid rijden zijn basisbehoeften voor de klanten van het merk uit Stuttgart. En dat zijn precies de verwachtingen die Weckbach zegt te zullen waarmaken.

We zullen zien of ze snel genoeg zijn met de Mission E, elektrische SUV en hybride 911. Tesla heeft inmiddels een aardig stevige positie als marktleider. Het is misschien amusant om Porsche een beetje tegen Tesla aan te zien schoppen, maar het is ook goed om in je achterhoofd te houden hoe het vroeger op school ging. Je haalde als minder populaire jongen alleen uit naar de grootste jongen van de klas, als hij je in de hoek gedreven had…