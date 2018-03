Milieuzones belangrijk bij gemeenteraadsverkiezingen

Stedelingen willen van de vieze auto's af, maar lokale winkeliers maken zich grote zorgen.

Detailhandel Nederland heeft de verkiezingsprogramma’s grondig doorgenomen voor twaalf grote steden in Nederland. Dit met oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Uit het onderzoek blijkt dat zeker 25% van de partijen volgens hun programma “de auto liever kwijt dan rijk is in het centrum”. Het onderzoek richtte zich op de vier grootste steden van ons land en op provinciehoofdsteden zoals Arnhem, Haarlem en Maastricht. Groen Links loopt natuurlijk voorop, met ideeën als 10.000 parkeerplaatsen schrappen in Amsterdam Centrum, en in Utrecht willen ze parkeergarages sluiten. Maar ook lokale afdelingen van de SP, PvdA en D66 kiezen vaak voor de frontale aanval op de automobilist, bijvoorbeeld in de vorm van milieuzones of autovrije / autoluwe zones. Zo wil D66 in Amsterdam het parkeertarief langs de straat opschroeven naar €7,50.

Winkeliersvereniging Detailhandel Nederland maakt zich grote zorgen om de plannen. Voor winkeliers is het belangrijk dat klanten in de buurt van hun winkel kunnen parkeren, als dit ze verder onmogelijk wordt gemaakt zullen steeds meer mensen online gaan shoppen, vrezen zij. De belangenvereniging geeft juist aan dat parkeertarieven gelijk moeten blijven of zelfs zouden moeten zakken. Ook zouden er meer laadpalen voor elektrische auto’s in de stad moeten komen en meer P+R terreinen met goede OV-verbindingen aangelegd moeten worden.

Helaas voor de winkeliers blijkt uit onderzoek van Milieudefensie dat de plannen kans van slagen hebben. Bewoners van steden willen volgens dat onderzoek meer milieuzones en uitstootvrij openbaar vervoer. Op de vraag of vervuilende auto’s geweerd moeten worden uit stadscentra, antwoordde 72% bevestigend. Bovendien is twee derde van de ondervraagden van mening dat meer groen en ruimte voor fietsers ten koste mag gaan van ruimte die nu voor auto’s is ingedeeld. Verder is 85% van de ondervraagden voor uitstootvrij OV. Maar goed, het gaat hier wel om onderzoek van Milieudefensie, dus het zou ons niet verbazen als de vraagstelling aan de 3244 deelnemers is opgesteld op een manier die hun belangen dient.

Wat vinden jullie: moeten er meer milieuzones komen?

Fotocredit: Autojunk