Brabus 900 is voor mensen die niet kunnen kiezen

Je krijgt alles wat je maar wenst.

Bij ondergetekende in de straat is er een pizzeria. Niet zozeer heel verkeerd, maar ook niet heel bijzonder. Er is keuze uit een stuk of 80 pizza’s. Allemaal met een combinatie van verscheidene ingrediënten. Bij de duurste pizza hebben ze makkelijk gedacht: alles zit erop. Maar dan ook echt alles: asperges, bolognese, shoarma, tonijn. De van oorsprong krokante bodem is na 30 seconden één grote natte emulsie.

Dat gevoel komt naar boven met deze Brabus 900 op basis van de Mercedes S600. Kijk, als je een luxe S-Klasse wil met een V12, koop een S600. Alles wat je nodig hebt. Wil je een sportief randje eraan: kies een S65 AMG. Moet het superluxe: bestel de Maybach S600. Deze Brabus 900 lijkt een combinatie te zijn van alle drie de auto’s plus een extra dosis anabolen, leer en uitlaten.

Het resultaat is een superluxe limo met een biturbo V12. Zoals de naam suggereert is het blok goed voor 900 pk. Voor de context: een S600 heeft 530 pk, een S65 AMG heeft 630 pk. Bij beide auto’ zul je nooit iemand horen over een tekort aan vermogen. Aan de buitenkant heeft Brabus zich redelijk ingehouden. De grille lijkt van een Koreaanse Benz-ripoff te komen en pannenkoek-velgen werken niet zo goed als ze donker zijn. Aan de achterkant is de Brabus 900 vrij subtiel. sterker nog, een beetje AMG ziet er ordinairder uit. Omdat we de hele dag met 0-100 km/u tijden strooien, slaan we die over en gaan we meteen door naar de 0-200 km/u sprint: die is in 9,1 seconden voorbij. Ergo: Brabus is een uitstekende pizzeria.