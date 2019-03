Wat vinden we van Honda’s kleinste?

Gaaf bakkie, toch?

Honda is naar eigen zeggen de grootste motorenbouwer ter wereld. Daar is op zich geen woord aan gelogen, want ze rekenen alle typen motoren mee. Er is bijna geen applicatie waar Honda géén motor voor bouwt. Auto’s bouwen doen ze ook en vaak. Echter, we zien ze niet vaak in Nederland verschijnen. Hier in Europa is er maar een beperkt aantal Honda’s verkrijgbaar en de meeste zijn nog eens vrij prijzig ook.

In Europa hebben we behoefte aan voordelige en kleine auto’s. Honda bouwt deze wel, maar voornamelijk in Japan. Vanwege de torenhoge belastingen en kleine marges is het niet interessant voor een fabrikant om die auto’s te exporteren. Dat is precies de reden waarom Daihatsu bijvoorbeeld niet meer onder ons is.

Op de IAA in 2017 stond daar dan de Honda Urban EV Concept. Een typisch retrotastisch autootje dat bij vele mensen de juiste snaar wist te raken. Stijlvol en retro, maar ook modern. Toen kondigde Honda aan dat een soortgelijke auto in Europa verkrijgbaar zou komen, in 2019. De auto heeft nu de naam ‘Honda e Prototype‘ meegekregen. Het is vooral een stadsrakkertje, met een elektrische motor waar je ongeveer 200 km ver mee kunt komen. Snelladen is mogelijk bij deze auto. In 30 minuten heb is de accu voor 80% gevolgd. Volgens Honda hebben al 15.000 mensen zich aangemeld voor deze guitige auto.