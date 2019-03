Verstappen gaat Yolanthe-Sneijder Cabau achterna

Goede manier om je bankrekening te nivelleren.

Het had niet mooier kunnen gaan voor Wesley Sneijder. Uiteraard doelen we niet op de aangekondigde scheiding. Dat gun je niemand niet en al helemaal niet aan het adres van de heer Sneijder. De beste man heeft van 2004 tot 2014 ervoor gezorgd dat de horecabranche een bloei doormaakte. Je zou wel kunnen zeggen dat het een van de grootste sportmannen van Nederland is. Dit is niet sarcastisch bedoeld vanwege zijn lengte, maar zijn carrière spreekt boekdelen.

Zo’n 9 jaar geleden trouwde hij met Yolanthe Cabau van Binsbergen. Ofzo. Nog steeds zijn we er niet over uit wat haar beroep was of is. Ze gaat voor een camera staan, zitten of liggen en maakt geluid. In haar vrije tijd maakte ze de gages op die manlief binnenharkte bij clubs als Ajax, Real Madrid, Inter Milan, Galatasaray en nu in de Verenigde Arabische Emiraten voor ‘de sportieve uitdaging.’ Gisteren werd het nieuws over hun scheiding naar buiten gebracht, een paar uur voordat Real Madrid wel even zou winnen van Ajax. We weten allemaal is gegaan: de kleine jongens van Ajax hebben Real vernederd.

Waarom zo’n lange inleiding? Het is even belangrijk voor de context. In al die consternatie zag ons Max Verstappen zijn kans schoon om meteen een move te maken. De kans is aanwezig dat hij een komende jaren Neerlands grootste sportman zal zijn, iets wat een ‘Cabau’ enorm aanspreekt. Met name de verdiensten die daarmee gepaard gaan kan Yolanthe goed opmaken aan dingen als haar uiterlijk. Wat Verstappen er mee wil bereiken is niet duidelijk, maar hij is haar prompt gaan volgen op Instagram:

Cabau kennende zit er overigens wel overlap tussen haar relaties, dus alle is mogelijk. Tot zover Autoblog Boulevard.