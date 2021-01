Brabus B45 is de meest ultieme OEM hot hatch - Autoblog.nl

Met de Brabus B45 win je de meeste stoplichtsprintjes wel.

In relatief korte tijd is het Hot Hatch-landschap flink omgegooid. De enige auto die als een 911 er telkens een paar paardjes bijkrijgt is de VW Golf GTI. Op dit moment heb je met de 245 pk sterke Hot Hatch van Volkswagen alles wat je nodig kunt hebben van een C-segment hatchback.

Brabus B45

Maar in veel gevallen gaat het niet zozeer om wat je nodig hebt. Nee, het gaat om wat je wíl hebben. Mercedes begrijpt dat als geen ander. Van hun C-segment hatchback zijn er maar liefst 3 verschillende AMG-versies. En nu is er hier een firma uit Bottrop die er een schepje bovenop de dikste doet. Dames en heren, dit is de Brabus B45!











A45S AMG als basis

De basis is is uiteraard het dikste van het dikste. Dat is dus de Mercedes-AMG A45S 4Matic. Dit is al absoluut geen kinderachtige auto, kijk onze A45S-rijtest er maar op na. Met 421 pk uit de tweeliter turbomotor en vierwielaandrijving is het een van de snelste auto’s die je voor dit bedrag kunt kopen.











Maar de Brabus B45 toont aan dat het altijd dikker en vetter kan. Helaas hebben ze er geen dikke V8 in gelepeld. Nu is dat ook niet nodig. De legendarische Brabus 6.1 V8 van weleer levert namelijk precies evenveel vermogen als de standaard A45S! Voor meer vermogen vermogen heeft Brabus ook niet veel hoeven doen. De Brabus B45 heeft namelijk een andere Motul ECU, waarmee het vermogen stijgt naar 450 pk. Het koppel gaat ook omhoog: 550 Nm is nu het maximum.





Prestaties Brabus B45

Dat heeft zijn invloed op de prestaties. De 0-100 km/u-sprint is na 3,7 tellen alweer voorbij. Twee tiendensneller dan standaard. De topsnelheid is begrensd op 270 km/u. Nu zijn er tuners die (veel) meer vermogen uit de A45S halen, maar Brabus geeft drie jaar of 100.000 km garantie op de B45.









Uiteraard doet Brabus meer dan alleen meer meer vermogen uit kleine motoren extraheren. Je kan een verlagingskit bestellen, waarmee de Brabus B45 30 mm dichter op het asfalt staat. Daarnaast kun je opteren voor 20 inch grote Monoblocks met Continental-banden. In het interieur is Brabus subtiel te werk gegaan met als wijzigingen andere pedaaltjes, vloermatten en verlichte instaplijsten. Als je wilt, bekleden ze het gehele interieur voor je.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar reken er niet op dat de Brabus B45 een goedkope aanbieding zal worden.