Ferrari Breadvan Hommage is Nederlandse comeback - Autoblog.nl

De Ferrari 250 GT van Drogo is een zeer bijzondere klassieker. Nu keert de auto met een Nederlands tintje terug als Breadvan Hommage.

Gisteren gingen we toevallig in dit lijstje langs enkele twaalfcilinder vierzitters van Ferrari. Deze bijzondere soort is helaas aan het uitsterven dankzij de komst van een Ferrari terreinwagen.

Naast dat de Ferrari GTC4Lusso een twaalfcilinder vierzitter was, had de auto ook al iets weg van de Ferrari 250 Breadvan. Voor wie de Breadvan niet kent, deze is zo oud als het eerste album van Bob Dylan (1962, dus). De basis was een 250 GT SWB uit 1961. Deze werd voorzien van een aparte achterzijde, ontworpen door Drogo. Hiermee was de auto een stuk stabieler. Dankzij de bijzondere styling kreeg de auto de naam ‘Breadvan’ mee van de Britse autojournalisten.

‘Nederlandse’ Breadvan Hommage

Dankzij Nederlander Niels van Roij maakt de auto een comeback. Het is een moderne interpretatie ervan. De basis voor de Breadvan Hommage is de Ferrari 550 Maranello. Als je heel snel kijkt, lijkt het alsof er alleen een andere achterklep opzit, zoals bij de Callaway Corvette AeroWagen. Alle plaatwerk-delen zijn aangepast. In de voorbumper zien we de kenmerkende luchtinlaten én grote verstralers. De motorkap is een kunstwerkje op zich.

Details

Aan de zijkant zijn de verschillen subtieler, maar niet minder fraai. De Breadvan Hommage heeft uiteraard een heel herkenbaar zijprofiel. De voorschermen zijn overigens beeldschoon, zonder dat het heel erg opvalt. Het enige onderdeel dat over is genomen van de 550 Maranello, is de voorruit. Alle details zijn heel erg fraai toegepast.

Motor Breadvan Hommage

Aan de 5.5 liter grote V12 werd niets gedaan. Er zijn sportuitlaten (lijken van de 575M HGTC te zijn), maar het vermogen is nog altijd 485 pk. Meer dan voldoende. Er zitten trouwens meer Nederlandse tintjes aan. Zo zijn de banden van Vredestein en de schokdempers van Koni (zoals veel Ferrari’s dat destijds hadden).

Interieur Breadvan Hommage

Het interieur is minder rigoreus aangepast. Er zijn knalblauwe sportkuipen gemonteerd. Ook is te zien dat alle Ferrari-logo’s zijn weggehaald. Ferrari kan dit soort praktijken altijd minder goed waarderen dan menig petrolhead.

De carroserie van de Breadvan Hommage is vervaardig door Bas van Roomen. Deze Nederlander werkte al een eerder samen met Niels van Roij. Voorbeelden zijn een tweedeurs Range Rover en de Shooting Brake versie van de Ferrari 612. Van Roij is sowieso wel weg van een praktische exoot, getuige de station-versies van Tesla en Rolls-Royce.