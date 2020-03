Mercedes-AMG A45S is bizar snel op de ‘Ring

De Mercedes-AMG A45S is niet alleen een snelle auto in een rechte lijn.

Dat de Mercedes-AMG A45S een bizar snelle auto is, dat was bij ons bekend. Tijdens de rijtest van de Mercedes-AMG A45S viel het op hoe schofterig deze auto van kiet gaat. Of het nu gaat om acceleratie vanuit stilstand of knallen over de Autobahn, de A45S is erg snel.

Nu zijn acceleratietijden en topsnelheden leuk en aardig, maar het is ook een beetje simpel. Geef een auto meer vermogen en de auto zal sneller gaan. Simpel. Dat is een van de redenen waarom die tijden op de Nürburgring zo interessant zijn. Het geeft namelijk een goede indicatie over meerdere disciplines die een auto beheerst, niet alleen de voorwaartse drang.

8 Minuten

Nog niet zo heel lang geleden was een tijd onder de 8 minuten op de Nordschliefe serieus snel. Auto’s als de Jaguar XJ220, Nissan Skyline GT-R, Porsche 911 GT3 wisten onder de 8 minuten te duiken. Veel supercars lukte het niet eens. Dus wat zal de Mercedes-AMG A45S doen op de ‘Ring, denkt u?

7:48.8

Welnu, dat ging Christian Gebhardt van het Duitse Sport Auto uitvinden. Hij zette een tijd neer van: 7:48.8. Jazeker, een tijd van beduidend minder dan 8 minuten. Dat is een bijzonder knappe tijd. Het mooie van de tijden van Sport Auto, is dat je ze enigszins met elkaar kan vergelijken.

Sport Auto

Bij fabrieksmetingen telt alleen de allersnelste tijd. Vaak staat een auto op andere banden, met andere stoelen en rijdt de coureur alsof zijn leven ervan afhangt. In het geval van het Duitse Sport Auto, moeten de auto’s aan het einde gewoon weer terug gebracht worden naar de importeur. Ook worden er maar een paar rondjes mee gereden: na de Touristenfahrten mogen zij het even een rondje of twee, drie proberen. Ze hebben dus niet dagenlang de tijd om te wachten op een toptijd.

Pirelli P Zero Trofeo R

Overigens stond de A45S wel op een serieus setje banden: Pirelli P Zero Trofeo R’s. Ook had de A45S een kleine foutmelding aan het einde van de rit. De gemiddelde sterveling had de ruimte in zijn onderbroek gevoeld met de lunch, maar Christian zegt alleen even ‘Scheisse’. Het bleek om een kleine veiligheidsissue te gaan van de transmissie.

Je kan de flitsende ronde hieronder bekijken: