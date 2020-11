Faketaxi met 525 pk verrassend compact (en snel!) - Autoblog.nl

Deze faketaxi met 525 pk is stiekem een heftig opgepompte Mercedes.

Mercedessen en taxi’s. We kennen de gebruikelijke grappen. Het is eigenlijk meer een compliment dan een ‘grap’. Het feit dat een taxi wordt gekozen komt voort uit bewezen kwaliteit. Zelfs de af en toe problematische W210 en W211 zie je nog veelvuldig voorbij komen als taxi, die eerste wel als ‘nacht-taxi‘. Die zijn net even beter bestand tegen mishandeling van dronken gasten en de bijbehorende anti-peristaltiek. Zo’n zure Hertog Jan & Shoarma-taart wil je niet in je nieuwe W213 hebben, natuurlijk.

Voor vandaag hebben we weer een Mercedes taxi, maar dan anders. Op de zijkant van de auto zien we namelijk heel erg groot ‘Fake Taxi’ staan. Voor de mensen die niet bekend zijn met Fake Taxi (iedereen waarschijnlijk), dat is een feuilleton c.q. documentaire die gemaakt is met een zeer laag budget, doch veel kijkers trekt. De korte televisieseriefragmenten schijnen wereldwijd bekend te zijn. AB-kijkers hebben de stickers gezien op de Mercedes S63 AMG in de Mijn Auto categorie:

Fake Taxi met 525 pk

Deze Fake Taxi met heeft ook 525 pk, maar is aanzienlijk krapper. Dat niet alleen, dankzij de aanwezige kuipstoelen en rolkooi is de auto ook nog eens onpraktischer. Aan de andere kant, dankzij meerdere plaatsen om jezelf vast te houden, moeten meerdere posities mogelijk zijn om plaats te nemen in deze auto. Dat is overigens niet waar Posaidon mee schermt. De Duitse tuner is de verantwoordelijke partij voor deze Fake Taxi met 525 pk. De auto heet voluit Posaidon 4 RS 525.

324 km/u!

De basis is de Mercedes-AMG A45S 4Matic+ (W177). De M139-viercilinder is voorzien van een nieuwe turbo en ECU. Het resultaat is 525 pk en 600 Nm uit een tweeliter proppenschieter. De prestaties zijn echt bizar. Van 0-100 km/u accelereren duurt slecht 3,4 seconden. Je moet dus goed uitkijken dat je niet met je blote togus tegen de achterruit wordt gesmeten. De topsnelheid bedraagt een nauwelijks te bevatten 324 km/u. 324!!! Dat is echt bizar snel voor een C-segment hatchback, laat staan een Fake Taxi.

Bescheiden velgen met veel rubber

Nu lijkt de auto vrij veel op de kuise versie van Posaidon. Deze is geschikt voor het circuit. Voor een betere wegligging is een KW Variant 2-schroefset gemonteerd. Daarnaast heeft de Posaidon A45 RS 525 nieuwe velgen. Deze zijn niet zozeer zo groot mogelijk, maar zo licht mogelijk. Daarom is de diameter slechts een bescheiden 18″. De breedte is 9 inch, iets minder beschieden. De OZ Formula HLT-velgen wegen slechts 9,8 kilogram per stuk. De Nankang AR-1 semi-slicks moeten zorgen voor extra veel grip.

Veiligheid Posaidon A45 RS 525

Mocht het fout gaan met het rubber, zijn er extra veiligheidsmiddelen. Zo is de Posaidon A45 RS 525 voorzien van een Wichers rolkooi. Om de inzittenden beter op hun plaats te houden (waarom zou je dat willen), zijn er vierpunts harnas-gordels. Dat laatste moet je smaak zijn, maar sommige mensen schijnen er gek op te zijn. Mede daardoor is de auto voorzien van lederen bekleding. Niet alleen vanwege de voorliefde, maar ook omdat het erg makkelijk schoonhouden is. Waarschijnlijk.

Rondetijd Posaidon A45 RS 525

Posaidon is al met de Fake Taxi over de Nordschleife geweest. De omstandigheden waren niet ideaal. In tegenstelling tot wat je zou aannemen, was het té nat en te glad om een snelle tijd neer te zetten. Inclusief brandstof in twee inzittenden weegt de auto 1.700 kg. Gesmede remmen van AP Racing met zes zuigers en 363 mm schijven moeten zorgen voor voldoende stopkracht als het niet verstandig is om door te scheuren.

De schatting was dat ze al een 7:30 hebben gereden en in de zomer terugkomen met vers rubber om het ritueel in 07:20 achter de rug te hebben. Uiteraard zal daar dan ook een filmpje van gemaakt worden dat je niet mag kijken in de baas zijn tijd. Hopelijk.