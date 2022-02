Chelsea Truck Company geeft ons extra dikke Defender

Omdat een Defender standaard natuurlijk maar een smal en onbenullig wagentje is, kun je nu bij Chelseau Truck Company een extra dikke variant bestellen.

Het is een schot in de roos, de nieuwe Land Rover Defender. Werd vooraf getwijfeld aan de opvolger van het originele icoon, achteraf is dat meer dan onterecht gebleken. Want de nieuwe Defender heeft het allemaal. Hij is nog steeds stoer en onverzettelijk, maar wel weer helemaal van deze tijd.

Bovendien rijdt de nieuwe Defender nu ook als een echt goede auto. Dat was met de vorige wel anders. Natuurlijk was je in het terrein iedereen de baas, maar op de weg was het op z’n zachts gezegd afzien. Maar das war einmal, tegenwoordig zit je er lekker bij in je Defender.

Zelfs een Defender kan nog dikker

Maar er zullen natuurlijk alrijd mensen zijn die het uiterlijk van de nieuwe Defender maar ‘mwoah’ vinden. Die denken dat de auto wel wat meer swag kan gebruiken. En speciaal voor hen bestaat Chelsea Truck Company, zij maken de nieuwe Defender namelijk nog wat dikker dan hij origineel al was.

Mocht de Chelsea Truck Company je nou niets zeggen, de hoofd designer misschien wel. Dat is namelijk Afzal Kahn. En die heeft een geschiedenis met het opdikken van Defenders. En precies hij is aan de slag gegaan met de nieuwe LaRo.

Wat is er niet aangepakt aan de auto?

Weinig. Er is namelijk heel veel wél aangepakt. Een kleine selectie. Als eerste vallen natuurlijk de dikke spatschermen op. Die zijn van carbon en wegen dus lekker weinig. Verder is de grille aangepakt, de bumpers ook, heeft hij treeplanken, een dikke uitlaat die lijkt op de achterlichten van de auto en natuurlijk een ‘bespoke wheel cover’ op de achterdeur.

Ook het interieur is niet meer standaard bij Chelsea Truck Company. De 7 stoelen zijn voorzien van een laagje leder in de kleur ‘burnt orange’ en het logo van de veredelaar staat erin gestampt. Smaakvol? Dat mag iedereen zelf bepalen. Vet? Wat ons betreft zeer zeker.

Wat kost deze extra dikke Defender?

Al dit moois komt natuurlijk tegen een prijs. Laten we met de ‘goedkoopste’ beginnen, dat is vreemd genoeg de lange versie, de 110. Die kun je opgeleukt en wel ophalen voor £109,999.00. Tegen de wisselkoers van hedenochtend is dat 131.645 euro. En dan mogen er nog belastingen overheen. Autsj.

De korte versie, ook bekend als de 90, is een stukje duurder. Die krijg je voor 114,999 pond, oftewel 137.629 euro. Ook voor belastingen. Oh ja, voor dat geld krijg je de basis motor. Wil je een dikkere motor, dan mag je daar ook extra voor betalen.

Kortom, je mag flink in de buidel tasten voor de updates van de Chelsea Truck Company. Maar dan rij je wél in iets anders dan de buurman.

En da’s natuurlijk ook wat waard hè