Brabus doet nog een poging de Smart stoer te maken

Én duur.

Als Mercedes iets bouwt dan gaat Brabus daar zonder na te denken mee aan de slag. Toen er een elektrische Smart kwam, hebben ze misschien nog heel even geaarzeld, maar ook die heeft in 2017 gewoon een Brabus-behandeling gekregen. Ter gelegenheid van de facelift hebben ze nog maar eens een rondje gelopen om de Smart om te kijken wat ze konden veranderen. Het resultaat is de vernieuwde Brabus Ultimate E.

De Smart Fortwo mag dan een klein elektrisch stadautootje zijn, dat betekent niet dat Brabus zich heeft ingehouden. Integendeel. Een Smart heeft al uitgeklopte wielkasten, maar Brabus heeft ze gewoon nog wat verder uitgeklopt. Verder heeft de tuner de neus van het nodige extra gaas voorzien. Aan de achterkant treffen we een heuse diffuser aan. Je raadde had misschien al, maar ook de 18 inch velgen zijn niet standaard.

Ook in het interieur heeft Brabus geen concessies gedaan. Als je de leren stoelen met rode stiksels ziet, zou je bijna vergeten dat het om een Smart gaat. Indien gewenst is Brabus ook nog zo vriendelijk de auto geheel aan je persoonlijke smaak aan te passen.

Brabus heeft ook nog wat geprutst aan de aandrijflijn. Dit betekent dat het vermogen van de stadsrakker uitkomt op 68 kW, oftewel 92 pk. Dit is niet heel indrukwekkend, aangezien de Smart normaal al 82 pk levert. Het koppel is gestegen van 160 Nm naar 180 Nm. Brabus heeft naar eigen zeggen een volle seconde van de sprinttijd af weten te snoepen, waardoor de 100 km/u in 10,9 seconden bereikt is. Daarna is het snel klaar, want de topsnelheid ligt nog altijd niet hoger dan 130 km/u.

De Ultimate E moet het dus vooral hebben van zijn uiterlijk. Daar betaal je stevig voor, met een prijskaartje van €49.449 exclusief belastingen. Mocht je dat ervoor over hebben: vergeet niet dat de actieradius 160 km is, in het gunstigste geval.