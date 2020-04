Te koop: de gaafste politieauto ooit

Hiermee wil je wel aan de kant gezet worden.

Met enige regelmaat zien we bijzondere politieauto’s voorbijkomen. Soms is het een pr-stunt, soms hebben de agenten geluk en worden ze daadwerkelijk gebruikt. De auto die we hier zien is toch net een stukje specialer dan alle andere speciale politieauto’s. Hier kan een 911 Targa van de Rijkspolitie of zelfs een Aventador van de Dubai Police niet aan tippen.

We hebben hier te maken met een Ferrari 250 GTE 2+2 uit 1962. Deze auto was geen marketingstunt, maar heeft daadwerkelijk dienstgedaan als politieauto. Er werden destijds twee exemplaren in Polizia-trim uitgedost. Helaas ging het de eerste niet heel goed af. Al na een paar weken werd de auto namelijk in de prak gereden.

Gelukkig bracht deze 250 GTE het er beter vanaf. De auto heeft uiteindelijk zes jaar dienst gedaan bij de Italiaanse politie. De Ferrari was de dienstwagen van Armando Spatafora, die klaarblijkelijk over goede stuurmanskunsten beschikte. Dit was mede te danken aan de training die hij had ontvangen in Maranello. Naar verluidt kregen Spatafora en zijn Ferrari een dusdanige status dat het een prestigekwestie werd om aan hem te ontsnappen in een achtervolging.

In 1968 mocht de Ferrari met pensioen. De auto had – in tegenstelling tot zijn onfortuinlijke tweelingbroertje – zijn dienstperiode zonder noemenswaarde schade doorstaan. Een Italiaanse koper nam de auto onder zijn hoede. Zestien jaar later bewees Spatafora dat hij het kunstje nog niet verleerd was. Toen zette hij doodleuk de tweede tijd neer tijdens de Coppa delle Dolomiti-race.

Deze unieke politieauto staat momenteel te koop bij Girardo & Co. Hoeveel je mee moet brengen is niet bekend. Een normale 250 GTE kost doorgaans vier tot vijf ton. Dat is voor klassieke Ferrari-begrippen nog redelijk betaalbaar, maar dit exemplaar zal ongetwijfeld een stuk duurder zijn.

Foto’s: Girardo & Co