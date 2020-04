Fotograaf maakt epische rallyfoto’s na met LEGO

Wat doet een autofotograaf die teveel tijd heeft? Foto’s van een Audi Quattro in actie tot in detail namaken in LEGO.

De rallysport is ongetwijfeld een van de meest spectaculaire vormen van autosport om te zien. Dat gold zeker in de gloriedagen van de rallysport, toen de Groep B-auto’s voor het nodige spektakel zorgden. Deze periode kende vele iconen, maar er kan er maar een de meest iconische zijn. Die eer is voorbehouden aan de Audi Quattro.

We zijn nu enkele decennia verder en helaas zijn de Groep B-tijden voorbij. Sterker nog: op dit moment liggen alle vormen van autosport stil. Iedereen zit thuis. Dat geldt ook voor autofotografen. Dit brengt ons bij Dominic Fraser. Deze autofotograaf heeft namelijk een leuke en creatieve vorm van tijdverdrijf gevonden.

Hij besloot legendarische foto’s van zijn favoriete rallyauto, de Audi Quattro S1, te reconstrueren in en rond zijn huis. Hij slaagde er in de meest spectaculaire beelden na te bouwen, met behulp van zijn LEGO Audi Quattro. De aloude slogan ‘van LEGO kun je alles maken’, wordt hiermee maar weer eens bewaarheid.

Fraser ging met veel oog voor detail te werk. Daarbij let hij niet alleen op de auto, maar ook aan de omgeving en het publiek besteedt hij veel aandacht. De stofwolken mogen eigenlijk niet ontbreken, dus zelfs die heeft hij met behulp van een voorraadje bloem weten te recreëren.

Iedereen die zelf nog een LEGO Audi Quattro – of ander leuk speelgoed – in een doos heeft liggen, weet dus wat hij kan doen. Nu zal niet iedereen of dezelfde fotografieskills als Fraser beschikken, maar alleen het namaken kan ook al een leuk zijn. Je bent er in ieder geval even zoet mee, en dat kan maar net nodig zijn.

Meer creaties zijn te bekijken op de Instagram-pagina van de fotograaf.