Brabus E-Klasse station is alsnog heel erg dik (en zuinig)

De Brabus E-Klasse station kan bijna 250 halen en 1 bijna 1 op 20. Wat een blepper.

Je kan zeggen van Brabus wat je wil, maar ze zijn er altijd vroeg bij met nieuwe modellen. Sterker nog, in veel gevallen zijn de eerste met een uitgebreid pakket aan onderdelen. In dit geval gaat niet zozeer om een heel erg sterke of snelle versie, maar wel eentje die je ooit zou kunnen kopen.

Het is de Brabus E-Klasse T-Modell. Deze stationwagon-variant van de E-Klasse is nog heel erg vers en Brabuus heeft dus nu al de eerste upgrades ervoor. Normaal kiezen ze voor een hele dikke uitvoering, maar in dit geval dus niet. De basis is namelijk misschien wel de meest verstandige uitvoering, de Mercedes-Benz E220d Estate.

Subtiel

Je kan van een afstandje zien dat deze E-Klasse subtiel dikker is. Het front is iets sterker aangezet middels een een frontlip met Brabus-logo (chic!) en twee inzetstukken voor de voorbumper. Het verschil is niet extreem, maar wel subtiel dik. Gek genoeg zorgt het voor een iets meer uniforme en strakke look. Fabrikanten willen nog wel eens te veel frutsels en tierlantijntjes toevoegen en in dit geval maakt Brabus er dus een strakkere bak van.

De stance van de auto wordt ook ietsje aangepast. Zo zijn de wielen enorm. Het betreffen 21 inch Brabus Monoblock Z-velgen, de speciale Platinum Edition. Deze meten maar liefst 21 inch in diameter, maar zijn wel ietsje lichter dan de standaard grote AMG-wielen. Verder is er een Brabus Sport xTra module. Deze modules zorgt voor meer Sport (spreek dat uit op zijn Duits: ‘Sjporht’). Deze verlaagt de rijhoogte van de Brabus E-Klasse met 15 mm rondom.

Het eindresultaat mag er zeker zijn. Misschien zijn de wielen 1 inch te groot, maar het ziet er wel dik uit. De banden zijn dat ook overigens, want voor staat ‘ie op 255/35 21 en achter maar liefst op 285/30 ZR 21. Net als alle moderne Brabussen staat ‘ie op de nieuwste Continental SportContact 7-banden.

Prestaties Brabus E-Klasse station

Uiteraard is het niet alleen maar show en geen extra go. De Brabus E-Klasse T-Modell is sneller dan standaard, maar niet veel. Dat komt omdat er alleen een module is geplaatst. Deze verhoogt het vermogen van 197 pk naar 230 pk en het koppel van 440 Nm naar 480 Nm. Daarmee kan deze auto in 7,4 seconden naar de 100 km/u sprinten en een top van 243 km/u halen.

Waarom doet Brabus dit? Simpel: aantallen! Natuurlijk zullen ze ook limited editions hebben van de AMG’s. Speciale projecten die begrensd zijn op 350 km/u die wij in onze top 10-lijstjes zetten van ‘auto’s die we ooit nog willen hebben’. Maar in Duitsland is de E220d Estate nog altijd een veel verkochte auto, dus levert Brabus er wat upgrades voor. Alles is per direct te bestellen.

