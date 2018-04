Het verhaal van de grootste tuner ter wereld

Goed, beter, best, Brabus.

Als er een tuner is waar je altijd op kan vertrouwen, dan is het Brabus wel. Zeer geregeld komt het bedrijf met een nieuw project, chipsetje, velg of een compleet omgebouwde boot. Brabus is bizar duur en een tikkeltje fout. Op speciale aanvraag van Maarten uit Amsterdam (althans, dat maken we op uit zijn blognaam @maarten020) behandelen we vandaag de historie van de beroemde tuner/fabrikant uit Duitsland.

Het begint uiteraard met Bodo Buschmann, geboren op 27 augustus 1955. Hij krijgt het autovirus van zijn vader met de paplepel ingegoten. Zijn vader heeft namelijk een Mercedes-Benz dealer waar kleine Bodo zijn uren doorbrengt. Na de middelbare school gaat hij studeren. Ondanks het feit dat hij veel affiniteit met techniek heeft, kiest hij er voor om rechten en bedrijfskunde te studeren.

Buschmann heeft veel ervaring met Mercedes-Benz, uiteraard. Het is echter niet allemaal hosanna. Buschmann heeft namelijk in diverse Porsches gereden en was zeer onder indruk. Op een dag neemt hij een 911 mee naar de dealer van zijn vader, die niet echt blij was met deze actie. Als Mercedes-dealer mag je enkel Mercedes rijden. Bodo doet zijn Porsche van de hand en bestelt een S-Klasse (van de W116-generatie). Hij gaat in de werkplaats van de dealer aan de slag met de auto om hem iets minder een senioren-uitstraling te geven. Andere wielen, iets verlagen, meer vermogen: het bekende tuningwerk. Bodo is er echter zeer bedreven in. De getunede S-Klasse van Bodo is nu net zo snel als de gemiddelde Porsche, precies wat de bedoeling was. Zijn auto trekt de nodige aandacht van andere klanten, die zo’n dik aangeklede S-Klasse ook wel zin zitten.

Aan het einde van 1977 hakt Bodo de knoop door: hier gaat hij wat mee doen. Dat doet hij in eerste instantie samen met zijn studiegenoot Klaus Brackmann. Brackmann heeft echter vrij koude voetjes en stapt bijna direct uit het project. Het verhaal wil dat hij zich heeft laten uitkopen voor 100 Duitse Marken. Het belangrijkste wat Brackmann heeft bijgedragen aan het bedrijf is zijn naam: Brackmann en Buschmann. Ze starten de onderneming met het doel om Mercedessen aan te passen. Tegenwoordig zijn er voldoende Mercedessen die het een 911 flink lastig kunnen maken, maar destijds bouwde Mercedes slechts een paar modellen: een E-Klasse, S-Klasse, een G-Klasse en een SL. Daar zaten best vlotte exemplaren tussen, maar echt snel waren ze niet. Ook was AMG toen nog slechts een ordinaire tuner. Buschmann zag een markt voor Mercedessen met dat beetje meer.

In eerste instantie houdt Brabus zich enkel bezig met het tunen van S-Klasses. Op zich ook logisch, gezien de grootte van de portemonnee van de clientèle van de top-Benz. Wat Brabus onderscheidt van veel anderen is de kwaliteit van zijn producten en het feit dat werkelijk alles aangepast kan worden. Op technisch gebied is er veel mogelijk. Het is niet alleen motortuning, maar de gehele aandrijflijn. Plus de remmen, veren, demper en dergelijke. Het uiterlijk zal altijd een dingetje blijven bij Brabus. Ze zijn net even wat dikker en sportiever, zonder dat het veel te uitbundig is, maar het is wel een tikkeltje fout in de goede zin van het woord. Ook het interieur kan compleet herzien worden met allerlei diverse kleuren en leersoorten. Al in 1982 is het mogelijk om bijvoorbeeld een televisie met VHS speler te bestellen.

De zaken gaan goed bij Brabus. Het gaat dermate hard met de groei van het het bedrijf waardoor het letterlijk uit zijn voegen begint te groeien. Daarom opent Buschmann in 1983 de eerste Brabus showroom met werkplaats in Bottrop. In de tussentijd heeft Brabus zijn gamma ook uitgebreid naar de E-Klasse, SL en G-Klasse. Met name met die laatste blijkt Brabus een vooruitziende pionier te zijn. Een auto waar Brabus enorm mee scoort is de nieuwe 190, de kleinste Mercedes-Benz. De snellere varianten van die auto komen pas later op de markt, dus wie een snelle 190 wilde hebben, moest wel naar Brabus. Brabus was ook de moeilijkste niet, ook op de snelste modellen van Mercedes kan nog een Brabus-sausje gegoten. De belangrijkste 190 kwam echter in 1984. Autoverhuurbedrijf Sixt geeft Brabus een mega order van 200 exemplaren van aangepaste 190’s. Het mes sneed aan twee kanten. Sixt had een vloot auto’s waarmee ze zich echt konden onderscheiden, terwijl Brabus een nieuwe klantenkring kon benaderen. Uiteraard heeft het financieel ook geen windeieren gelegd.

Het ging dermate goed met Brabus dat er nog een dealer met werkplaats werd geopend in 1986. Een jaar later wordt de VDAT opgericht. Dit is de associatie van Duitse tuners. In de tuning-branche zijn enorm veel spelers op de markt, de kwaliteit is echter wel erg wisselend. Bodo Buschmann wordt gekozen als voorzitter van de associatie.

We behandelen de meest indrukwekkende Brabussen ongetwijfeld een andere keer. Nu concentreren we ons voornamelijk op alle verschillende takken die Brabus heeft. Het is namelijk niet zomaar een tuner die Mercedessen aanpakt. Welnee, onder de leiding van Bodo Buschman is Brabus uitgegroeid tot een zeer grote speler in de markt en bedienen ze vele markten.

Brabus Mercedes-Benz Tuning

De bekendste vorm van Brabus. Voor alle Mercedessen levert Brabus upgrades. Velgen, spoilers, bodykits, motortuning, uitlaten: alles wat je maar kan bedenken. Naast performance upgrades is het ook mogelijk om je auto schoner te maken: CO2 reductie met behoud van vermogen. Als je de motortuning laat uitvoeren binnen een week na aflevering van je nieuwe Mercedes, krijg je er van Brabus een jaar extra garantie bij.

Brabus Supercars

Brabus is zowel tuner als fabrikant. Bij Brabus Supercars gaat het om de extreme ombouw-projecten. Denk aan auto’s als de Bullit, Rocket en de E V12. Deze auto’s hebben een eigen typegoedkeuring en bezorgen Brabus daardoor een fabrikanten-status.

Smart-Brabus GmbH

In 2002 wordt de joint-venture Brabus Smart opgericht. Alle snelle varianten van de Smarts worden ontwikkeld door Brabus. Van alle Smart modellen is er ook daadwerkelijk een Brabus-versie geweest. Daarnaast heeft Brabus ook een lijn met opties, accessoires en sportieve onderdelen voor Smarts. Mocht je bij de Smart-dealer te weinig opties kunnen aanvinken en wil je meer dan 50.000 euro op een Smart stukslaan, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Bij Brabus kun je de Smart helemaal naar wens samenstellen.

Brabus Classic

Brabus stapte op tijd in de wereld van klassiekers, zoals bijvoorbeeld Ruf dat ook doet. Ze hadden al auto’s in onderhoud en restauratieprojecten, dus werd dit naar een hoger plan getild. Het is niet zomaar een auto even een opknapbeurt geven. De auto’s worden helemaal uit elkaar gehaald en uiterst zorgvuldig en secuur weer op gebouwd met enkel de beste materialen. Het resultaat is een auto die in absolute nieuwstaat verkeert. Brabus Classic ziet dat zelf ook zo en geeft niet alleen een certificaat mee, maar ook een garantie van twee jaar. Op auto’s van 50 jaar oud!

Startech

Niet alles wat Brabus aanraakt verandert in goud. Dat ondervond Brabus met de lancering van een nieuw tuningmerk, Startech. Mercedes ging eind jaren ’90 fuseren met Chrysler, waardoor Brabus met een aparte divisie kwam die zich bezighield met het tunen van Chryslers, Dodge en Jeeps. Het grote nadeel was dat er in Europa niet zoveel vraag was naar getunede Chryslers. De enige Startechs die een beetje liepen waren de Jeeps. Het bedrijf veranderde van strategie. Startech ging zich nu richten op producten waar wel vraag naar was, met name Britse merken als Aston Martin, Jaguar, Bentley en met name Land Rover. Ook kun je je Maserati Levante op smaak brengen bij Startech.

CRD

CRD staat voor Car Research & development. Hier worden alle onderdelen ontworpen en ontwikkeld. Brabus maakt namelijk bijna alles zelf, in tegenstelling tot veel andere tuners die producten van andere leveranciers monteren. Dit is de reden waarom Brabus-producten van bizar hoge kwaliteit zijn. Dit is ook niet ontgaan bij andere autofabrikanten, die ook gebruik maken van CRD. Met name voor kleine series specifieke modellen die te duur zijn voor de fabrikant om te ontwikkelen klopt met bij CRD aan. Zo heeft CRD bijzondere series gebouwd op basis van de Kia Opirus, Hyundai i20 en de Kia Sorento. Maar ook de Infiniti FX45 Vettel Edition is door CRD ontwikkeld en gebouwd.

Brabus Zero Emission

Vrij snel na het verschijnen van de Tesla Roadster lanceert Brabus een nieuwe divisie: Brabus Zero Emission. Deze houdt zich bezig met het tunen van Tesla’s. Dat blijkt een gouden zet te zijn. Brabus kan namelijk twee grote nadelen van een Tesla teniet doen. Ten eerste het interieur, dat is gewoon een zwak punt van de Model S. Na een behandeling van Brabus Zero Emission wordt het geheel naar een veel hoger plan getild. Ook is het bij Tesla niet echt mogelijk je auto naar wens aan te kleden. Een paar kleuren, twee wielen en enkele opties is het enige wat mogelijk is. Bij Brabus Zero Emission kun je je Model S helemaal naar wens samenstellen.

Brabus Business

Ook op het gebied van tech is Brabus voorloper. Althans, met het installeren ervan. Brabus Business concentreert zich op het interieur van grote busjes als de V-Klasse en Sprinter, alsmede enkele SUV’s van Mercedes-Benz. Het zijn in principe allemaal rijdende lounges, die uiterwaard naar wens worden aangekleed en voorzien van alle gadgets die je maar kunt bedenken.

Brabus Yachting

Maar natuurlijk is er ook een nautische tak van Brabus. Dit zijn enorme projecten waarbij Brabus de aankleding verzorgd van het interieur van diverse Sunseeker motorboten. Nou ja, boten, In Flevoland zouden ze het gewoon een dorp noemen, gezien het aantal slaapplaatsen en het formaat. Ook heeft Brabus in samenwerking met Axopar de Brabus Shadow 800 gemaakt, een open speedboat met 800 pk en afwerking van Brabus. Voorheen was de Yachting-divise onderdeel van Brabus Executive, dat zich specifiek richtte op de SLR en Maybach.

Brabus Private Aviation

Ken je klanten goed, is het devies hier. Veel klanten zijn natuurlijk zeer vermogend en hebben naast hun auto’s en boten ook weleens een privévliegtuig. Nee, Brabus voorziet de vliegtuigen en helikopters niet van meer vermogen. Maar je kan bij Brabus wel het interieur helemaal samenstellen. Zo kunnen de Brabus adepten ter land, ter zee en in de lucht genieten van perfect afgewerkte Brabus interieurs.

Brabus Service GmbH

Iets minder extreem of bijzonder, maar wel erg belangrijk voor de omzet. Brabus heeft net als collega-tuner Lorinser ook een Mercedes-Benz dealerschap en servicepunt.

Kortom, Brabus is een enorm bedrijf met vele divisies. Al sinds 1998 is het de grootste tuner ter wereld en is dat nog steeds. Met vijf fabrieken heeft Brabus ook niet echt veel concurrentie. De meeste concurrenten bestaan nu niet meer of spelen een rol in de marge. Niet bij Brabus, die weten te vernieuwen en slim in te spelen op de markt. Dat is de verdienste van Bodo Buschmann. De beste man was altijd aan het werk en vierde bijna nooit weekend. Zijn werk was tegelijkertijd zijn hobby, naar eigen zeggen. Na een kort ziektebed is de beste man op 26 april overleden op 62 jarige leeftijd. De zoon van Bodo, Constantin Buschmann heeft het bedrijf overgenomen. Zijn doel is om de ingeslagen weg voort te zetten.