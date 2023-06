Match deze Brabus met je speedboat en horloge

Jij wordt de nieuwe Instagram-sensatie zo! Match deze Brabus met een speedboat en je voelt je een beter mens worden.

Tegenwoordig is de Mercedes-Benz G-Klasse de standaard PC Hoofttractor. Uiteraard als G63 AMG met de nodige tuningsonderdelen erop. En natuurlijk, het is heel erg dik en tof. Maar het is altijd een vreemde gewaarwording om een échte SUV te verlagen en voorzien van 24 inch velgen. Oh, en waarom altijd zwart of een malle wrap?

Bij Brabus kun je ook terecht voor diverse tunginsspulletjes tot een compleet onmgebouwd exemplaar. In dit geval hebben ze gekozen voor een offroad-benadering en dat staat de auto heel erg goed.

Brabus 800 4×4 Stealth Green

Uiteraard is de Brabus 800 4×4 Stealth Green (zoals die officieel heet) niet meer standaard. De 4.0 V8 motor is aangepakt en nu goed voor 800 pk en 1.000 Nm. Nu kun je daar offroad helemaal niets mee. Als een oude Land Rover of Suzuki het redden met 40 pk, heb jij geen 800 pk nodig.

En op het asfalt is de Brabus 800 op zich wel vlot, maar een 0-100 km/u sprinttijd van 4,6 tellen is een beetje ‘meh’ voor een auto met 800 pk. De topsnelheid is begrensd op 200 km/u en dat is prima. Met offroad banden en een liftkit wil je niet met 250 van die lange bochten op de snelweg maken.

Het is een offroader, geen Autobahn-raser. Daarom is er een lier aanwezig, waarmee je 4.500 kg kunt verplaatsen. Boven op het dak is er een roofrack met winddeflector en LED-lichtbar. Met een trapje kun je erop klimmen. Handig om een tentje op te zetten.

Match dze Brabus met je speedboat

Je kan er mee terecht op het asfalt, het ruigere terrein en in beperkte mate door het water. Mocht je echt een stuk dieper dan een meter willen gaan, is er een bijpassende boot, de Brabus Shadow 900 Stealth Green Signature Edition.

Deze boot heeft niet één V8, maar twee stuks. In beide gevallen gaat het om een 4.6 liter grote Mercury Marine 450R. Deze leveren 450 pk per stuk, dus 900 in totaal. Daarmee is een topsnelheid mogelijk van 110 km/u.

Uiteraard is er ook een horloge die het voortuig en vaartuig verbindt. De Zwitserse firma Panerai heeft is verantwoordelijk voor de Submersible S Brabus Verde Militare Edition. Zo kun je op Instagram of in de kroeg aantonen dat jij een duur horloge, dure auto en dure boot hebt. En dat je avontuurlijk bent ingesteld. Prijzen zijn niet bekend, maar reken op een hele hoop. Het is immer Brabus.

Bekijk hieronder de bewegende beelden:

En check hieronder de G63 van Urban Automotive:

Meer lezen? Check hier de historie van Brabus!