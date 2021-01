Brabus Edition BlueDawn is een RWD tweezitter - Autoblog.nl

Zo’n Edition BlueDawn moet toch wel scoren voor slechts 30.000 euro?

Vaak zien we Brabus als een tuner. Dat klopt ook, want zo zijn ze begonnen en verrek: ze doen het nog steeds. Als jij een beetje meer pep in je C200d wenst of een een 900 pk sterke V12 in je G-Klasse: ze regelen het voor je. Maar Brabus doet nog zoveel meer.

Smart

Een van de bekendste samenwerkingen is met Smart. Eigenlijk is het vreemd dat niet alle steden volstaan met deze auto’s. Zeker niet nu Smart uitsluitend een fabrikant is van EV’s. Ze zijn compact, luxe, prestigieus en zij nu ook uitstootvrij.Zie het niet als een voordelige S-Klasse, maar een hele dure overdekte fiets, brommer of scooter. De Smart is bijna net zo handig.

Edition BlueDawn

Smart is nooit vies van een Special Edition en deze Edition BlueDawn op basis van de Smart ForTwo EQ is geen uitzondering. Het speciaaltje is in samenwerking met Brabus ontwikkeld, zoals meer sportiever ingestelde Smarts. Het meest duidelijke herkenningspunt is uiteraard de mat-blauwe lak. Het is opvallend onopvallend. De matte lak wordt vergezeld door hoogglans zwarte afwerking voor de ‘achterspoiler’, sierstrip op de achterklep, grille, velgen, handgrepen, diffusor en buitenspiegels.

Brabus Monoblocks

De velgen van de Edition BlueDawn zijn enorm. Althans, voor een Smart. het zijn 16 inch grote Monoblocks van Brabus-makelij. Maar daar stopt het niet met de Brabus-goodies. Ook de sideskirts zijn afkomstig van de tuner uit Bottrop. Daarnaast zijn de versnellingspook en de vloermatten door Brabus en co vervaardigd.

Motor Edition BlueDawn

Aan de motor hebben de enige Duitsers met humor niets gedaan, helaas. Dus je moet het doen met een elektromotor die er 82 pk en 160 Nm uitperst. Anderzijds, voor het Nederlandse verkeer is dat meer dan voldoende. De elektromotor haalt zijn energie uit een 17,2 kWh-accupakket.

Daarmee kun je 130 km op een accu halen en een topsnelheid halen van 130 km/u, tegenwoordig een levensgevaarlijke snelheid in Nederland. Goed nieuws voor onze Belgische en Nederlandse lezers: de Edition BlueDawn komt ook naar jullie toe.

De prijs in Duitsland is 29.999 euro. De Nederlandse prijs zal niet heel erg veel afwijken.