Porsche Cayenne Platinum Edition: voor de grijze muis met geld

Wanneer je de centen hebt en gewoon lekker subtiel voor dag wil komen. De nieuwe Porsche Cayenne Platinum Edition.

Het hoeft niet altijd opzichtig en de aandacht te trekken. Zeker in het geval van een werkpaard als de Porsche Cayenne kun je, ondanks het feit dat het een Porsche is, incognito door het verkeer gaan. Er zijn immers zoveel exemplaren van deze SUV verkocht dat opvallen met een bescheiden spec moeite kost. Wil je wel de show stelen, dan is er altijd nog de Turbo GT.

Incognito van A naar B zweven in luxe doe je met de nieuwe Porsche Cayenne Platinum Edition. Een nieuwe aangeklede uitvoering op basis van de grootste SUV van Porsche. Met donkere details, zijn zwarte kleur en het zwarte interieur valt deze auto niet heel erg op. Je kunt het ook de Cayenne Lijkwagen Edition noemen, want erg vrolijk stemt de SUV niet hè? De standaard 21-inch RS Spyder-designwielen breken het geheel nog een beetje. Gelukkig maar, anders was ik halverwege het schrijven van dit stuk in slaap gevallen.

Je kunt de Porsche Cayenne als Platinum Edition krijgen in de smaakjes Cayenne, Cayenne E-Hybrid en Cayenne S, en zowel als SUV als als de SUV Coupé uitdossing. Naast de eerder genoemde velgen komt deze Platinum met nog veel meer zaken standaard. LED-koplampen inclusief Porsche Dynamic Light System (PDLS), een panoramadak, privacybeglazing, een surround sound-systeem van Bose en allerlei details met betrekking tot het exterieur en interieur. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

En gelukkig. Je bent niet verplicht om voor Diepzwart metallic te gaan. Het kleurenpallet van de Platinum Edition bestaat ook uit de lakken Carrarawit metallic, Mahonie metallic, Moonlightblue metallic en Krijt.

Vanaf mei 2022 staat de Porsche Cayenne Platinum Edition bij de dealers. Bestellen kan per direct. De consumentenadviesprijzen staan hieronder in een overzicht.