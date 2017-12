Brabus maakt Smart voor eigenaren van een jacht

Of jacht-eigenaren dit ding ook daadwerkelijk gaan kopen is een tweede.

In stijl bij je jacht arriveren doe je met een Rolls-Royce of een Bentley. Wanneer iemand komt opdagen in een Smart, dan neem je deze persoon eigenlijk niet serieus. Daar denken ze bij Brabus toch echt anders over, want de tuner heeft in samenwerking met jachtenbouwer Sunseeker een speciale Fortwo gemaakt.

De cabrio luistert naar de naam Ultimate Sunseeker Limited Edition. Er zullen tien exemplaren van de kleine stadsauto worden gebouwd. De Brabus is onder meer te herkennen aan de Midnight Sapphire-kleur. Een donkere tint dat op een afstandje zwart lijkt, maar eigenlijk heel diep donkerblauw is. Daarnaast is het stuiteren geblazen, want het ding rolt op 18-inch wielen. In het interieur weet je dat je met de Sunseeker-versie te maken hebt aan de hand van diverse logo’s. Het houtwerk en de stoelen zijn een knipoog naar de jachten die Sunseeker maakt.

Onder de kap van de Brabus ligt een driepitter turbomotor. Het blokje levert 125 pk en 200 Nm koppel. De auto werd gepresenteerd tijdens de opening van een nieuwe Brabus-winkel in Düsseldorf, Duitsland.