4 toffe F1-cadeaus voor kerst, met dank aan Heineken

Heineken is al een tijd sponsor van de Formule 1 en voor de echte liefhebber hebben ze genoeg kerstcadeaus in de aanbieding. We geven je een viertal voorbeelden.

1. Heineken jas

Hij mag dan misschien niet helemaal gereed zijn voor het winterse weer, maar wanneer het Formule 1 seizoen in maart eindelijk weer van start gaat ben je er met deze jas helemaal klaar voor. Heineken koos ervoor om niet over-the-top te gaan met hun eigen logo’s, maar het casual te houden voor de Formule 1-fans. Zodoende is het jack grotendeels in het iconische groene kleurtje gehuld, met hier en daar wat kreten en plaatjes. Het jasje biedt iedere man de mogelijkheid om het seizoen in stijl te beginnen!

2. Heineken paraplu.

Mocht je komend jaar naar één van de lokalere wedstrijden willen gaan, dan is het nooit te laat om rekening te houden met het weer. Er is immers niets vervelenders dan twee uur in de regen weg te zitten soppen, om vervolgens drijfnat je auto op te sporen. Oftewel, zorg dat je een paraplu bij je hebt. Uiteraard bied Heineken deze eveneens aan in hun winkel, zodat je naast je favoriete sport ook het lekkerste bier kunt reppen. En dan kun je meteen zorgen dat dat jasje droog blijft!

3. Heineken bieropener.

De kans is vrij groot dat je niet iedereen een gigantisch cadeau wilt geven met kerst. In dat geval is het handig om de boel niet te ingewikkeld te maken, maar voor iets goedkoops te kiezen. Laat de sokken eens voor wat ze zijn en kies bijvoorbeeld voor deze bieropener. De redelijk onschuldig ogende credit card, met een inkeping voor bierdopjes, is vervaardigd uit roestvrij staal. Door zijn grootte past het kaartje ideaal in iedere portemonnee, al herinnert hij je er wel aan dat je deze handigheid niet moet misbruiken. “When you drive, never drink“, aldus de glimmende achterzijde.

4. THE SUB.

Het beste bewaren we natuurlijk voor het laatst. Er gaat op kerstavond immers niets boven een versgetapt biertje bij je uitgebreide maaltijd. Met THE SUB kan jij nu zelf je favoriete bier (Heineken, toch?) tappen. Het werkt heel simpel. Het enige dat je nodig hebt is een zogenaamde TORP, waar het bier in verstopt zit, en een heleboel zin om jezelf te trakteren op een paar vloeibare boterhammen. Het fraaie apparaat, met een behuizing van geanodiseerd aluminium, huist maximaal 2 liter bier en koelt het tot 2 graden Celsius. Hoewel het seizoen nog even op zich laat wachten, kun je hem in de tussentijd natuurlijk alvast even warmdraaien.

Uiteraard zijn dit slechts 4 voorbeelden uit een hele reeks van merchandise die ze beschikbaar hebben. Werp eens een blik op hun F1-webshop en zie of er iets voor jou tussen staat.

