Koos Spee : Flitsmeister niet zo handig als het lijkt

Koos heeft weer wat te melden.

Terwijl een programma als Blik op de Weg al jaren geleden kapot is gegaan, kun je op de commerciële zenders nog wel geniet0n van informatieve verkeersprogramma’s. Zo bestaat het immer populaire Wegmisbruikers nog steeds en ook Koos Spee, de Harry Mens van het programma, komt nog geregeld met zijn scherpe opmerkingen. Afgelopen weekend kwam de app Flitsmeister ter sprake. Een bestuurder die werd staande gehouden maakte gebruik van de applicatie. De voormalige landelijke verkeersofficier van justitie is er geen fan van.

Hij adviseert dan ook de app links te laten liggen. Zo waarschuwt Flitsmeister niet voor onherkenbare auto’s van de politie. “Ik denk dat je je veel beter aan de maximumsnelheid kan houden.”, aldus de 136-jarige Spee. “De app waarschuwt voor flitspalen, maar niet voor video-auto’s”. Koos weet vermoedelijk niet dat Flitsmeister tevens waarschuwt voor naderende hulpdiensten, files en stilstaande voertuigen, en zo bijdraagt aan de verkeersveiligheid. De app is een prima hulpmiddel voor in de auto en niet alleen ontwikkeld om de automobilist ongestoord te hard te laten rijden. Overigens gaf Wegmisbruikers-presentator André van der Toorn (hier op archiefbeeld zonder kaboutermuts) te kennen wél fan te zijn Flitsmeister.

De applicatie kan in de nabije toekomst meer tegenstand verwachten. Verzekeraars en de overheid pleiten steeds vaker voor een zogenaamde ‘auto-modus’. De verbinding met het internet wordt verbroken en de smartphone is tijdens een autorit niet te gebruiken door de bestuurder. Zaken als Flitsmeister werken dan ook niet meer. Hoe dit in de praktijk gaat werken is koffiedik kijken. Interpolis heeft bijvoorbeeld de AutoModus-app en moet door de bestuurder handmatig ingeschakeld worden. Wat dat betreft is het zinvoller om je toestel gedurende de autorit gewoon even uit te zetten..

