Boswachter groene Lambo op Marktplaats kost 7 ton

Een Lamborghini voor boswachters en het is geen Urus, dit is een SVJ op Marktplaats!

Dit jaar maakt de Lamborghini Revuelto zijn opwachting. Vorig jaar voorgesteld aan de wereld. Dit jaar uitgeleverd aan klanten. Klanten die er eentje besteld hebben zullen halsreikend uitkijken naar de V12 hybride supercar. De liefde voor zijn voorganger is echter nog warm.

Lamborghini Aventador SVJ op Marktplaats

Zoals deze bijzondere Lamborghini Aventador SVJ. Nu is elke SVJ wel bijzonder, maar deze is ook nog eens het Ad Personam programma doorgelopen. Dat is het personalisatieprogramma van de Italiaanse autofabrikant. Nu is de Lamborghini niet uniek. Er staat zelfs een andere SVJ op Marktplaats die het Ad Personam programma is ondergaan. De specificatie is echter heel anders.

Dit exemplaar in Berkel en Rodenrijs is uitgevoerd in de kleur Triton Groen Mat. Maar wij mogen gewoon boswachtersgroen zeggen. Helemaal tijdloos is zo’n matte kleur niet op een Lamborghini.

Tenminste, dat is mijn ongezouten mening. Een wrap is vaak mat en het mooie daarvan is dat je deze na een tijdje eraf trekt. Dat is lastig bij een gespoten auto. Je moet dus echt verliefd zijn op de mat groene kleur.

Met de Ultimae nam Lamborghini afscheid van de Aventador. De SVJ is daarentegen de meest brute variant. Met zijn grote vleugel en schreeuwende 6.5 liter V12 staat er 770 pk tot je beschikking. Geen dubbele koppeling zoals in de Revuelto, maar een dinosaurus automaat met enkele koppeling. Harde klappen bij opschakelen in Corsa gegarandeerd.

De Lamborghini Aventador SVJ is een enorm brute machine en dit exemplaar op Marktplaats is geen uitzondering. De Italiaanse supercar heeft slechts 4.200 kilometer op de teller staan en komt uit 2019. De prijzen zijn nog altijd niet mals van zo’n SVJ. Voor 700.000 euro mag je hem meenemen. Dat is toch een behoorlijke sloot geld.