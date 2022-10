Mercedes-AMG GT 63 S E Performance – rijtest en video

Dit is voor eeuwig de auto met de moeilijke typeaanduiding. AMG GT73 was wellicht beter geweest en met 840 pk zou die naam ook meer dan terecht zijn.

Even opfrissen wat betreft de AMG GT met vier portieren. Die begon zijn leven als AMG GT 4-door Coupé, maar met het verdwijnen van de AMG GT Coupé met twee deuren, hoeft het onderscheid niet meer gemaakt te worden.

Ondanks de uiterlijke gelijkenis met de AMG GT tweezitter, zijn het onderhuids nogal verschillende auto’s. De dimensies zijn anders, er is geen transaxle versnellingsbak gemonteerd en het materiaalgebruik wijkt af. De AMG GT met 4 deuren is dan ook geen verlengde AMG GT tweezitter, onderhuids wordt het MRA platform van onder meer de CLS en E-klasse gebruikt.

Hybride powerrrr!

Op de achteras van de AMG GT 63 S E Performance zit een elektromotor die de toch al niet lullige V8 mag ondersteunen. Net als bij de Porsche Taycan is deze elektromotor gekoppeld aan een versnellingsbak met twee verzetten. Bij een maximaal toerental van 13.500 tpm en een snelheid van 140 km/u schakelt die op.

De elektromotor levert een nette 204pk/320Nm, getallen die een Kia Niro, Volkswagen ID.3 of ID.4 ook halen. Alleen hebben die geen vier liter grote V8 die voor extra pep zorgt.

De bekende biturbo 4.0 liter V8 motor vindt zijn weg naar talloze AMG producten. Het blok heeft een hot-V layout wat inhoudt dat de turbo’s niet aan de buitenzijde naast de cilinderbanken geplaatst, maar er binnenin. Het maakt de V8 compacter en zorgen ervoor dat de turbo’s sneller opspoelen. De vier liter grote achtcilinder levert 639pk tussen 5.500 en 6.500 tpm. Tussen 2.500 en 4.500 tpm is het maximale koppel van 900Nm beschikbaar. Dat zijn exact de cijfers van de reguliere AMG GT 63 S, maar we mogen de elektropower er nog bij optellen.

Een nieuwe mijlpaal: 1.400Nm

Daarmee komt de AMG GT 63 S E Performance tot een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het merk uit Affalterbach. Het systeemvermogen is 620 kW (843 pk) en het maximaal systeemkoppel bedraagt meer dan 1.400 Nm. Het resultaat op straat is verbluffend. And then some, zoals de Britten dat zo mooi plegen te zeggen.

Het resultaat is verbluffend. De AMG GT 63 S E Performance combineert de instant snelheid van EV’s met de lange adem en de beleving van atmosferische motoren. Invoegen in een gat dat er niet is: consider it done. Andere snelle jongens vernederen bij het stoplicht: check. Alleen hypercars gaan de AMG GT 63 S E Performance verslaan.

Activeer de Race Start en de hybride AMG GT 63 sprint in 2.9s naar de 100. In minder dan 10 seconden passeren we de 200. Bij 316 km/u is het feest over, maar dat lijkt me nauwelijks een bezwaar.

Als PHEV slaat het nergens op

Het argument voor de plug-in hybride is dat je korte afstanden elektrisch kan rijden. Voor langere afstanden kan je gewoon tanken en is je actieradius een stuk beter. Met de moderne PHEV’s met grotere accu’s kan je soms meer dan 100 km elektrisch rijden. Niet met de AMG GT 63 S E Performance, er zijn baardtrimmers met grotere accu’s verkrijgbaar.

Het accupakket heeft slechts een omvang van 6.1kWh. Voordeel is dat je zelfs aan een langzame laadpaal binnen 2 uur weer vol bent. Nadeel is dat je (in theorie) slechts 12 kilometer elektrisch kan rijden. Overigens is dat in de meeste gevallen dan wel weer genoeg om zonder emissie een stad in of uit te rijden.

Het idee achter de AMG Performance Hybrid is om de uitstoot wat te drukken, maar vooral ook om een echte AMG te bouwen met een flinke sloot extra oomph. Voor het ontwikkelen van het accupakket werd stevig gebruik gemaakt van de technische kennis van het Mercedes-AMG F1 team. Het accupakket kan bijzonder snel laden en ontladen heeft een beperkt gewicht. Dankzij directe koeling weegt het pakket slechts 89 kilogram. De energiedichtheid van 1.7 kW/kg is daarmee ongeveer twee keer zo hoog als bij meer conventionele accu’s.

AMG GT 63 S versus E PERFORMANCE

Met een sloot meer vermogen moet de plug-in hybrid een stuk sneller zijn, maar eerlijk is eerlijk: er komt ook een bak gewicht bij. Het is een relatief compacte accu, maar een elektromotor en alle bekabeling weegt ook wel wat. De “reguliere” AMG GT 63 S weegt al 2035 kg, de E PERFORMANCE schopt het maar liefst tot 2.280 kg.

De E PERFORMANCE is desondanks 0,3s sneller naar de 100 (2.9s), twee seconden sneller op Hockenheim en een hele seconde sneller op de Ring. Vermoedelijk al na een kwart rondje is het gewicht meer een nadeel dan een voordeel, want dan is de accu al leeg.

Nadelen van de AMG GT 63 PHEV zijn er ook: het laadvermogen is nog maar 380 kg en de tank is 14 liter kleiner. En de AMG GT 63 E PERFORMANCE is natuurlijk alleen in theorie een stuk zuiniger…

Echter voor de Nederlandse markt is de casus AMG GT 63 E PERFORMANCE vrij eenvoudig. In plaats van circa 68.000 euro aan CO2 gebaseerde BPM is er slechts 27k aan belasting aan de Nederlandse staat verschuldigd. Totaal is de AMG GT 63 E PERFORMANCE dus zo’n 20 mille goedkoper.

Het interieur

Binnenin is het bekende AMG recept uitgegoten, alcantara, leer, carbon, aluminium, er is veel keuze. Op het stuur zijn de nieuwe AMG knoppen te vinden waarmee de rijstand is in te stellen of de individuele settings zijn te aanpassen. Soms raak je daar de weg in kwijt om dat functies veranderen als je een knop indrukt.

Ondanks de forse buitenmaten is het binnenin niet overdreven ruim te noemen. Iets meer bewegingsruimte voorin was prettig geweest, terwijl achterin de ruimte (voor volwassenen) tegenvalt. Door de coupé achtige daklijn zit je snel met het hoofd tegen het dak.

Conclusie

Soms wil je gewoon de dikste. De Nederlandse staat helpt een handje mee, want ook deze PHEV stoot minder CO2 uit (op papier) en dus ben je minder belasting. De Mercedes-AMG GT 63 S E Performance is met een vanafprijs van € 231.270 nog steeds geen koopje.

De attractie is hoe achterlijk snel de AMG GT 63 S E Performance is. Achthonderveertig pk en 1400 Nm. Zelfs voor een lichtelijk verwende autojournalist is dit een “next level” ervaring. Wat. Een. Monster.