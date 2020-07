Bram Schot ‘geschikte kandidaat’ CEO Jaguar Land Rover

Nederlander Bram Schot moest bij Audi het CEO stokje doorgeven, maar hij werd genoemd voor de functie bij Jaguar Land Rover.

Audi heeft slechts kort een Nederlander als CEO gehad. Dat was ook de bedoeling, trouwens. Bram Schot was tijdelijk het hoofd van Audi nadat Rupert Stadler moest vertrekken. Dat duurde echter tot april dit jaar, toen Audi een nieuw hoofd had aangewezen. Dat werd Markus Duesmann.

Terug aan het werk

Momenteel geniet Schot even van de vrijheid. Hij is al bijna zijn hele werkleven een directeur bij een automerk, hij gaat even zijn opties herzien. Wel heeft hij afscheid genomen van Volkswagen AG. Hij had met een hoop merken binnen het concern wat te doen, maar al die taken legt hij naast zich neer. Wat de toekomst brengt, dat is alles behalve zeker. Het wordt naar alle waarschijnlijkheid wel iets directie-gerelateerd, zei hij nog in een interview met Trouw.

Jaguar Land Rover

Nou wil het zo zijn dat Jaguar Land Rover binnenkort een CEO nodig heeft. Huidige topman Ralf Speth gaat per 2020 stoppen met zijn functie. Voor de opvolger zijn verschillende personen genoemd. Een aantal interne personen vanuit JLR. Maar ook van buiten worden mensen genoemd. Vanuit BMW bijvoorbeeld, waar CEO Klaus Fröhlich net is gestopt met zijn diensten. Maar ook de naam Bram Schot viel bij het kiezen van een nieuwe CEO voor Jaguar Land Rover.

Moeilijk

Het zijn moeilijke tijden voor automerken en Jaguar Land Rover kan sowieso wat structuur gebruiken. Is het daarom wat voor Schot, die ook al zijn tweejarige periode bij Audi nodig had om de resterende problemen van dieselgate op te lossen? Maar goed, het leven van een CEO is nergens louter rozengeur en maneschijn. We wachten het af. (via Financial Times)