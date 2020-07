Durf jij op vakantie met de duurste stationwagon in het land?

Het klinkt bijna onlogisch om praktische dingen zoals vakantie te doen met de duurste (en zo goed als snelste) stationwagon op Marktplaats.

Waarom koop je een stationwagon? Meestal omdat je ruimte in overvloed wil. Kids achterin en genoeg ruimte over voor bagage, zonder dakkoffer op vakantie, een verslaving aan Ikea-kasten kopen en zelf thuisbrengen: het kan in zelfs de kleinste stationwagons. Om nog maar te zwijgen over de topklasse.

Over de top

Het dikste wat er momenteel als reguliere stationwagon geleverd wordt zijn auto’s als de Audi A6, Mercedes E-Klasse, BMW 5 Serie en Volvo V90. Al deze auto’s (behalve de Volvo) hebben ook een lekkere dikke versie. Audi en Mercedes laten zelfs hun performance-divisies Audi Sport GmbH en AMG zich ermee bemoeien. De RS6 en E63, met beide 600 pk of meer, behouden hun praktische kofferruimtes en kunnen toch bizarre prestaties neerzetten. Bloedsnel de ‘Ring rond en op de terugweg even drie Billy-boekenkasten halen, ideaal.

Het dikste

Toch zijn er altijd nog die mensen die 600 pk, een sprinttijd van 3,6 seconden naar de 100 en een topsnelheid van 305 km/u niet genoeg vinden. Die mensen kunnen zich wellicht vinden in de RS6-R van ABT. Wouter maakte al kennis met een exemplaar op gele platen (in een kek kleurtje), maar er zijn meerdere exemplaren op onze bodem. Zo weten we dat er ook nog eentje in het zwart is. En dan is er nog die ene die opduikt op Marktplaats. We denken dat dit weer een ander exemplaar is, vanwege de blauwe remklauwen en donkergrijze velgen.

Duurste stationwagon

Wat het is, is de duurste stationwagon op Marktplaats. Zou jij met zo’n dikke stationwagon nog op vakantie gaan? In principe zou hij daar nog steeds ideaal voor zijn. De upgrade van de ABT-versie is overigens dik: 730 pk, 920 Nm koppel, een sprinttijd van vermoedelijk 3,2 seconden en een topsnelheid van 320 km/u. Om nog maar te zwijgen over de bodykit.

Met afstand

Er staan een aantal dikke versies van de Panamera Sport Turismo op Marktplaats, en natuurlijk een hele rits nieuwe RS6’en. Deze mogen weg voor rond de 200.000 euro. De ABT RS6-R is een stuk duurder: 295.950 euro. Interesse tonen kan op de advertentie op Marktplaats, voor de vader/genieter met poen misschien wel de leukste stationwagon voor op vakantie van het moment.