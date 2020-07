En jawel: subsidie elektrische auto’s is op

Precies acht dagen na het in werking stellen van subsidie op elektrische auto’s, is het geld op.

Zo snel kan het gaan. Vanaf 1 juli kwam er een regeling om subsidie op elektrische auto’s te krijgen. Zo wordt het kopen of leasen van een volledig elektrisch model gestimuleerd, rijden er meer uitstootloze auto’s rond op de Nederlandse wegen en halen we de klimaatdoelen (hopelijk). Win, win, win.

Subsidiepotje leeg

Helaas moesten we op 2 juli, de dag erna, al mededelen dat het potje al bijna op was. Half leeg, zelfs, na één dag. Met dat tempo is het wachten totdat het op is, een week nadat de subsidieregeling van kracht is. Een week heeft het geduurd, om precies te zijn één dagje langer. Het potje is leeg: de subsidie op elektrische auto’s is op.

Jaarbudget

Dat meldt Jasper Verweij van Kenteken.tv. Vanmiddag tweette hij al dat het er aan zat te komen en dat het jaarbudget nu bereikt is. Dat budget is 10 miljoen euro.

En het is op! https://t.co/2bRUX9xsrH . @RVO_Nederland zegt hierover het volgende: "Voor nieuwe elektrische auto’s is al meer subsidie aangevraagd dan het jaarbudget. " https://t.co/43ncod3b05 — Jasper Verweij (@JasperVerweij) July 8, 2020

De monitor van Kenteken.tv haalt haar data direct van de RVO. Die meldden dit vroeg in de avond.

Occasions

We zien echter twee bedragen, want voor de occasionmarkt is het potje nog vrij vol. De regeling omvangt nieuwe elektrische auto’s met een voordeel van 4.000 euro en een gebruikte auto’s met een subsidie van 2.000 euro. Dat laatste klinkt minder voordelig, maar het gaat dan ook veelal om goedkopere auto’s. Mocht je dat echter interessant vinden, dat geld is nog lang niet op. Daar gaat het zelfs om minder geld, 7,2 miljoen euro in totaal (waarvan 1.408.000 euro gebruikt is).

Opgeschoven

De jaarbudgetten van 2021 en verder zijn nog niet bekend. Wie nu een subsidieaanvraag doet wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Voor 2020 heb je er dus niks meer aan, behalve als je gebruikt koopt of leaset.