Brandstof gewoon op bij betaalbare pomp

Een ware run op benzine zorgde ervoor dat de brandstof gewoon op is.

Het leven van een petrolhead is vaak net eventjes anders dan dat van ‘normale’ mensen. Zo zit met name de zaterdag vol rituelen. Persoonlijk is dat het moment om de auto te wassen, olie en bandenspanning te checken, het interieur uit te zuigen en de 60 liter tank weer tot de nok te vullen met premium brandstof. Je moet immers goed zorgen voor je auto, nietwaar?

Afgelopen zaterdag was het weer zo ver. Alle verplichte onderdelen om de auto netjes te houden werden uitgevoerd. Als laatste moest de brandstoftank gevuld worden. Dat laatste had nogal wat voeten in de aarde.

Brandstof gewoon op

De dichtstbijzijnde pomp is toevallig ook een prijsstunter. En de 1,939 per liter was voor velen interessant. Resultaat: na 4 centiliter was de tank leeg. Pas toen kon het personeel zeggen dat de tank leeg was… De hele middag al.

Enfin, wat blijkt: dat was zaterdag een bekend beeld. De reden ervoor is natuurlijk eenvoudig te raden. De brandstofprijzen gingen dalen. Vanwege het gerommel in Oekraïne en de daaropvolgende sancties voor Rusland, is de olieprijs gestegen (en dus de benzineprijzen). Omdat er enorm veel accijns zit op een litertje brandstof, heeft de overheid als tegemoetkomertje de accijnzen verlaagd. Deze ging vrijdag 1 april in (geen grap) en zorgde voor een ware run op brandstof.

Niet structureel

In de meeste gevallen is dat geen probleem, want grote pompstations hebben enorme reserves. Maar bij kleine tankstations, met name de onbemande pomp, is dat niet het geval. Dat zegt Ewout Klok in een interview tegen Algemeen Dagblad. Deze drukte was namelijk extreem. Iedereen wachtte natuurlijk op de lagere prijzen. En waar zijn de prijzen het laagst? Precies, bij de kleine onbemande pompstations.

Dan rijst natuurlijk de vraag, betreft het een structureel probleem? Gelukkig niet. Volgens Klok is het voornamelijk een logistiek issue. Kleine, onbemande pompstations zijn niet alleen eerder leeg, maar worden vooral minder snel aangevuld. Bemande pompstations krijgen namelijk de voorrang bij het bijvullen.

Via: AD.nl